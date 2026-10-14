Diputados apura la mega ley de Ludopatía y convocan al titular de Loterías
La comisión de Prevención de la Ludopatía de la Cámara realizó una reunión informativa. Sobre la mesa un texto para prevenir las apuestas online, especialmente en jóvenes, con sello del camporismo. Plenario la semana próxima y comparecencia del titular de Loterías y Casinos el lunes próximo. Apoyo crítico de la oposición.
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La comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense llevó adelante esta tarde una reunión informativa, con la que aceleró en la sanción de una mega ley contra las apuestas online, especialmente apuntada a los más jóvenes.
El texto que está siendo analizado, impulsado por el oficialismo y fogoneado por los camporistas Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, se reunió bajo la presidencia de la legisladora oficialista, para discutir aspectos del denominado “Régimen Integral para la Prevención y el Abordaje de los riesgos asociados a las apuestas en línea”.
El segundo paso, informaron, es la convocatoria a un plenario de comisiones que tendría lugar la próxima semana, tendiente a dar despacho favorable a la propuesta y, si dan los tiempos, debatirla en la sesión programada, en principio, para el próximo martes 20 de octubre.
Antes, el lunes 19 a las 10, fue convocado el titular del Instituto de Loterías y Casinos bonaerense, Gonzalo Atanasof, para que brinde su punto de vista respecto de la iniciativa para regular las apuestas online.
Tignanelli y Olivetto, legisladores peronistas que impulsan el proyecto en Diputados.
En la reunión de comisión de la pasada semana volvieron a manifestarse diferencias entre el oficialismo y la oposición, que puso el acento en la necesidad de hacer hincapié en la prevención. El peronismo contó con el respaldo del bloque Unión y Libertad, que preside Martín Rozas, y de Nuevos Aires, presidido por Gustavo Cuervo.
El proyecto oficialista incorpora restricciones a las publicidades de apuestas en línea, controles más estrictos sobre las plataformas autorizadas y las obliga a realizar un aporte para un fondo de Cuidado de la Salud Mental y Prevención de la ciberludopatía.
Luego del encuentro de hoy, la presidenta de la comisión, Micaela Olivetto, fue crítica con la habilitación de “casinos en cada bolsillo, en cada casa, y eso se sabía que iba a traer consecuencias”, en referencia a la modalidad online de apostar.
Además, consideró que, por un lado, “no hay garantías de que la persona que se crea la cuenta en el sitio legal, que te pide datos de una persona mayor de edad, sea la persona que efectivamente está apostando. Eso genera después, como también habíamos adelantado algunos números, el consumo se haga problemático entre los jóvenes”.
Gonzalo Atanasof, titular de Loterías y Casinos bonaerense.
Y añadió que “la legislación tiene que ser lo más definitiva posible. Nosotros creemos que lo ideal sería la prohibición de las apuestas online, pero eso tiene que ver con una legislación a nivel nacional, como lo hizo hace poco Brasil. De todos modos, también creemos que debería estar prohibida la publicidad, pero si nosotros prohibimos la publicidad en la provincia de Buenos Aires, no dejan de llegarnos la publicidad de otras jurisdicciones. Entonces buscamos una manera de, por un lado, desalentar las apuestas, restringir lo máximo posible, la publicidad y buscar herramientas para poder mitigar las consecuencias que genera la publicidad de las apuestas”.
En el caso del también peronista Roberto Vázquez, sostuvo que lo destacable fue el espíritu de participación, cómo piensan que se puede recaudar, de qué manera”, y se mostró partidario de consensuar el tema con los intendentes”.
A su turno, el radical Diego Garciarena dijo que “estuvimos en la oficina estudiando el proyecto íntegramente y estamos trabajando en el artículado para poder aportar algunas modificaciones. Lo que sí te puedo decir es que estamos de acuerdo con el espíritu de la ley, aunque algunas cuestiones nos gustaría cambiar. Me parece que el proyecto es bueno, valoro el concepto de cambiar esto de juego por apuestas en toda la comunicación. Creo que vamos a hacer algo mejor en materia de publicidad, no solamente recaudar”.
Sin embargo, el marplatense mostró sus diferencias con la idea de crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea (FEAIL) dentro de la Procuración General de la Suprema Corte bonaerense. “No nos gusta mucho la idea de acumular tanto poder en una fiscalía, sino que deberían ser dos o tres para no concentrar demasiado poder en un solo funcionario, sobre todo en el tema del juego clandestino, que es un sector que va a generar mucho lobby”.