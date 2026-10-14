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Estimado Toto: intendente mandó una carta al ministro de Economía con una propuesta

El jefe comunal de San Nicolás, Santiago Passaglia, ofreció eliminar la tasa de Seguridad e Higiene si Nación deja de cobrar el IVA a los municipios por compras, obras y servicios. Y extendió el desafío al presidente Javier Milei.

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El intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia (Hechos), difundió en sus redes sociales la nota que le envió al ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, en la que expresa su intención de “poner a su consideración una iniciativa de política económica, diseñada con el objetivo de aliviar la mochila de impuestos que cargan sobre la espalda los comercios, pymes e industrias argentinos”.

En su misiva, el alcalde recordó al funcionario que “durante su participación en el Coloquio de IDEA, el 30 de septiembre de 2026, el Presidente Javier Milei señaló que el reclamo por las tasas municipales debe dirigirse a los municipios. Le proponemos transformar ese reclamo en un acuerdo concreto: si la Nación elimina el IVA que hoy pagan los municipios en sus compras destinadas a funciones públicas; los municipios a cambio eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan nuestros comercios, pymes e industrias”.

“Nosotros asumimos el compromiso de comenzar por San Nicolás. Si el gobierno nacional deja de cobrarnos el IVA en nuestras obras y servicios, nosotros estamos dispuestos a avanzar con la eliminación de la Tasa de Seguridad e Higiene para nuestros comercios, pymes e industrias. Así eliminamos estos dos impuestos que no ayudan en nada al sector productivo en este contexto de recesión que ustedes no terminan de acepta”, lanzó.
 
Más adelante, Passaglia consideró que “sin poner en duda vuestras aptitudes técnicas, permítame explicarlo con un ejemplo bien concreto, “para que entienda Doña Rosa” como diría el célebre periodista Bernardo Neustadt. Si el municipio compra en el corralón materiales para asfaltar una calle por 1.000.000 de pesos, el proveedor factura 210.000 pesos de IVA. Ese IVA queda incorporado al costo de la compra cuyo total termina en 1.210.000 pesos. Así pasa también con el costo de la energía para el alumbrado público, el servicio de recolección de residuos, limpieza urbana, los insumos para funcionamiento, repuestos, maquinarias, y toda obra y servicio que el Municipio brinde. Todo tiene un costo extra del 21%, que es el IVA que Nación se queda”.

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“Ministro, bajar los impuestos que cobra otro es fácil. Esta propuesta nos exige hacerlo a los dos. Y aquí no hay trucos, el beneficio es para la gente. El impacto abarca al sector comercial e industrial que dejarán de pagar la tasa municipal; y los gastos municipales dejarán de encarecerse con el IVA que usted cobra y que sale del bolsillo de los vecinos. IVA 0 – TASA 0.San Nicolás está dispuesto a dar el primer paso. Esperamos que la Nación también se comprometa”, finalizó.
 

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