Estimado Toto: intendente mandó una carta al ministro de Economía con una propuesta

Bajar los impuestos que cobran otros es fácil. Lo desafío Presidente @JMilei a que lo hagamos los dos. Usted le pide a los municipios que bajemos las tasas. Le tomo la palabra. Si la Nación deja de cobrarnos IVA por las obras y servicios que hacemos para los vecinos, en San Nicolás eliminamos la Tasa de Seguridad e Higiene que pagan comercios, PyMEs e industrias. IVA 0. TASA 0. Nosotros estamos dispuestos a resignar ingresos y bajar impuestos de verdad. ¿Ustedes? Hablar es fácil. Acá lo que importa son los hechos.