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Se partió el bloque libertario en un distrito del interior bonaerense

La bancada de tres ediles llegó a un punto crítico y hoy se presentó el pedido para la división.

Se partió el bloque libertario en un distrito del interior bonaerense
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Una nueva ruptura se produjo hoy en un bloque legislativo de La Libertad Avanza (LLA), que ya registra una larga historia de quiebres en distintos municipios bonaerenses.

En este caso, se trata de San Andrés de Giles, el partido que gobierna el peronista Miguel Gesualdi. Allí, la bancada libertaria de tres ediles llegó a un punto crítico y hoy se presentó el pedido formal para la división.

Las tensiones entre los concejales Ariel Hure y Augusto Bianchi terminaron por romper la tríada. Bianchi y la restante integrante del bloque, Sandra Aranda, conformarán una nueva bancada, mientras que el parejista Hure quedará en soledad llevando el nombre del partido fundado por el presidente de la Nación, Javier Milei.

Las diferencias tendrían que ver con que Hure le achacaba a Bianchi que fuera demasiado dialoguista con el oficialismo.

El Honorable Concejo Deliberante recibió hoy la solicitud para la división de la bancada libertaria. Bianchi y Aranda conformarán un nuevo bloque llamado Vecinos por el Cambio y la Libertad, que debutará en la sesión de mañana.
 

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