Volver | La Tecla Buenos Aires 13 de octubre de 2026 FRACTURA

Se partió el bloque libertario en un distrito del interior bonaerense

La bancada de tres ediles llegó a un punto crítico y hoy se presentó el pedido para la división.

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