Volver | La Tecla Buenos Aires 10 de octubre de 2026 ENCUENTRO

La juventud libertaria pasa al frente: más de 1.200 militantes se reunirán en un congreso provincial

La Juventud de La Libertad Avanza realizará este sábado un congreso provincial en Morón, con más de 1.200 jóvenes, legisladores bonaerenses y diputados nacionales. La jornada incluirá paneles de debate y formación política, mientras que el cierre estará a cargo de Sebastián Pareja.

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