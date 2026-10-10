La juventud libertaria pasa al frente: más de 1.200 militantes se reunirán en un congreso provincial
La Juventud de La Libertad Avanza realizará este sábado un congreso provincial en Morón, con más de 1.200 jóvenes, legisladores bonaerenses y diputados nacionales. La jornada incluirá paneles de debate y formación política, mientras que el cierre estará a cargo de Sebastián Pareja.
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La Juventud de La Libertad Avanza (LLA) de la provincia de Buenos Aires realizará este sábado 10 de octubre un congreso provincial en Morón, con la participación de más de 1.200 jóvenes de distintos puntos del territorio bonaerense.
El encuentro comenzará a las 16 en República Oriental del Uruguay 154 y contará con la presencia de referentes de la organización juvenil, legisladores provinciales y diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
Durante la jornada se desarrollarán distintos paneles de debate y formación centrados en los desafíos políticos de la Argentina y el rol de las nuevas generaciones en la construcción de La Libertad Avanza.
La actividad forma parte de una serie de encuentros que la organización juvenil viene realizando en distintas provincias del país, entre ellas Salta y Tucumán, con el objetivo de fortalecer su estructura territorial y promover la formación de nuevos dirigentes.
El cierre está previsto para las 20 y estará a cargo de Sebastián Pareja, presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.
Según la convocatoria, el protagonismo de la jornada estará puesto en los jóvenes, sus ideas y su participación en el desarrollo político del espacio libertario en territorio bonaerense. La presencia de dirigentes y legisladores tendrá un carácter de acompañamiento a una actividad que apunta a consolidar la organización juvenil dentro de la fuerza.