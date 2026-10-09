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Filtraron un certificado de discapacidad trucho a nombre de Romina Uhrig

Se expuso un documento emitido en 2018 por la Junta Evaluadora de Lanús, con validez hasta 2028. La revelación llega en medio de una denuncia por estafa y de dos causas federales que ya tiene la ex diputada

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Una nueva denuncia salpica a Romina Maricel Uhrig. Se difundió un presunto certificado de discapacidad falso a su nombre, expedido por la Junta Evaluadora del municipio de Lanús el 19 de septiembre de 2018 y con vencimiento el 19 de septiembre de 2028. Según la documentación que se filtró, la ex diputada nacional y ex participante de Gran Hermano no registra ningún tipo de discapacidad.

El certificado aparece pocos meses antes de que asumiera como diputada por el Frente de Todos, cargo que ocupó entre 2019 y 2021. En 2018, su entonces pareja, Walter Festa, era intendente de Moreno.

La filtración se conoce después de la denuncia por estafa que presentó Sebastián “Bambi” Bello. El hombre acusó a Uhrig de haberlo usado como testaferro para poner a su nombre un Mercedes Benz de lujo. El acuerdo se rompió, según la denuncia, por multas de tránsito acumuladas en el auto por un millón y medio de pesos. La ex legisladora, se afirma, no podía registrar bienes a su nombre por el escrutinio judicial que ya pesa sobre ella.

Uhrig enfrenta dos causas en la Justicia Federal: una por enriquecimiento ilícito, junto a su ex marido, y otra por lavado de dinero. Las investigaciones apuntan a la compra de varias propiedades en la provincia de Buenos Aires, entre ellas un inmueble en un country cerca de Pinamar, y en Salta. Por ahora, ni el certificado ni la denuncia de Bello tienen una resolución judicial.

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