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EL ADIOS ETERNO

Las cenizas de Héctor Alterio vuelven a Buenos Aires

Diez meses después de su muerte en Madrid, Malena y Ernesto Alterio trasladarán los restos de su padre al Cementerio de la Chacarita. La ceremonia será el jueves 15 de octubre, a las 16, y la familia la definió como “un acto sencillo, como él era”

Las cenizas de Héctor Alterio vuelven a Buenos Aires
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Los restos de Héctor Alterio regresan a la ciudad donde empezó su carrera. La Asociación Argentina de Actores anunció que las cenizas del actor, fallecido a los 91 años el 13 de diciembre de 2025 en Madrid, serán depositadas en el Panteón de Actores del Cementerio de la Chacarita.

El comunicado, firmado por sus hijos Malena y Ernesto Alterio, fija la ceremonia para el jueves 15 de octubre a las 16. “Héctor Alterio vuelve a su Buenos Aires querido: sus cenizas descansarán en el Panteón de Actores”, señala el texto. La entidad precisó que será un encuentro entre familia, compañeros, amigos y admiradores, y citó a los hijos: será “un acto sencillo, como él era”.

Alterio vivió sus últimas dos décadas en Madrid, donde también fue velado. La decisión de traer las cenizas, comunicada varios meses después de la muerte, responde a un deseo que la familia atribuye al propio actor. “Papá siempre tuvo a la Argentina en su corazón, en su ADN. En realidad será como volver al barrio que lo vio crecer”, escribieron Malena y Ernesto. Y cerraron con la frase que resume el traslado: “Héctor vuelve a casa. Héctor vuelve a su Buenos Aires querido”.

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