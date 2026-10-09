Prandi explicó por qué no fue al cumpleaños de Julieta Ortega

El festejo fue en la casa de la actriz, con familiares y amigos cercanos, y la falta de Prandi y de Emanuel alimentó la versión de un cortocircuito. En la mesa estuvo Ana Paula Dutil, expareja del cantante y amiga de Julieta Ortega desde hace veinte años. El casamiento de Emanuel y Prandi, el 15 de septiembre en el Registro Civil de San Isidro, le sumó lectura al episodio.



La actriz priorizó este año la presencia de Dutil. Le avisó a Emanuel, con la consecuencia de que, si estaba su amiga histórica, la pareja no iba a sentarse a esa mesa.



Mientras tanto, Prandi se mostró en el Monumental, en la despedida de Lionel Messi. “Una noche que no voy a olvidar jamás. El adiós al más grande de la historia, para mí, el mejor de todos los tiempos. Gracias, Leo”, escribió. En SQP dio su versión: estaban invitados, ella venía buscando entradas porque los hijos son fanáticos de River, una amiga le consiguió cuatro lugares en un palco y ella fue a la cancha. “Emanuel se quedó en casa. Íbamos a ir si Emanuel tenía ganas, yo lo respeto a él”, dijo, y pidió que no la pongan en el foco.



Sobre la familia fue explícita. Con los cuñados tiene buena onda, pero no es amiga. Con los suegros se lleva mejor: “han sido como unos padres en estos últimos años”. A Dutil la dejó afuera de la pelea: “Ellas son amigas hace veinte años y lo respeto. Voy a respetar toda la vida a la expareja de Emanuel y mamá de sus hijos”. De India y Bautista dijo que la aman y que ella los adora, y recordó que ya compartieron fiestas, entre ellas el cumpleaños de India en su casa.

