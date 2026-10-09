Reconciliados en Madrid, pero con causa abierta en la Argentina

El gesto de la vuelta fue un regalo: un collar dorado con forma de rosario. En una de las imágenes, Moyano se lo coloca a Arizaga. La publicación llevó la frase: “Antes roto que doblarme, antes muerto que dejarte”.



La foto no borra el expediente. La restricción de acercamiento sigue vigente en territorio argentino. Tras las imágenes de los paseos por Madrid, la Fiscalía anticipó que va a buscar volver a escuchar a la influencer cuando regrese al país. La investigación continúa abierta.



El caso arrancó el 4 de agosto, cuando Arizaga fue vista corriendo por Belgrano y hubo intervención policial. Moyano fue detenido e imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género. Declaró, recuperó la libertad y quedó alcanzado por la prohibición de acercamiento y de comunicación con ella en la Argentina.



En septiembre la Fiscalía investigó si había incumplido esa medida al encontrarse, presuntamente, con Arizaga en un apart hotel porteño. Eso derivó en una nueva imputación, por desobediencia.



La reconciliación, por ahora, se muestra afuera del país. Adentro, la restricción no se levantó y el expediente sigue su curso.

