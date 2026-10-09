Daniel Osvaldo, internado: la infección arrancó en una caries

Daniel Osvaldo sigue en terapia intermedia mientras se recupera de una infección que le afectó el pulmón derecho. El origen, según confesó el propio exfutbolista, fue una caries que no trató a tiempo.



El cuadro no se quedó en la boca. Llevaba varias semanas con malestar y no le dio importancia. Cuando finalmente consultó, la infección ya se había extendido por el resto del cuerpo. Tras varios cultivos, los médicos identificaron la bacteria y empezaron a atacarla con medicación específica. Como parte del tratamiento le retiraron la pieza dental afectada.



Hoy sigue bajo control médico. Le realizan nuevos estudios para definir el estado general de salud y el esquema de medicación continúa. A raíz de lo ocurrido, Osvaldo decidió revisar hábitos y abandonar el cigarrillo.