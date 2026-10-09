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AL FIN

Icardi se queda con la plata; Wanda, sin pensión y con la cuenta del juicio

El Tribunal de Milán disolvió el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi y le rechazó a la conductora los dos reclamos económicos centrales: 250 mil euros por mes durante la separación y una pensión de divorcio de 100 mil euros mensuales. El fallo favorece al futbolista en la disputa patrimonial, pero no le da todo: no le atribuye a ella la ruptura ni resuelve la custodia de las hijas

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El matrimonio se había celebrado el 27 de mayo de 2014 en San Isidro. La guerra judicial arrancó en noviembre de 2024. Los jueces entendieron que no había desequilibrio económico que justificara alimentos. Para eso miraron los números de Nara: 554.011 euros en 2022, 1.312.082 en 2023, 154.661 en 2024 y 1.056.898 en 2025. También una inversión de 1,5 millones de euros en un fondo de Intesa San

El tribunal repasó, además, la sociedad World Marketing Football S.r.l., de la que ella es socia única y administradora, y propiedades en Milán, Brienno y Galliate, además de tres inmuebles compartidos. Con ese mapa, concluyó que no acreditó haber resignado la carrera por el casamiento: citó su exposición en televisión, Tiki Taka, Grande Fratello VIP, Ballando con le stelle, ¿Quién es la máscara? y MasterChef Argentina, y la administración de la carrera de Icardi.

En el medio aparece el acuerdo de noviembre de 2021. Icardi le cedió el 50% de inmuebles a cambio de un crédito de 650 mil euros por tareas de agente deportivo. La defensa del jugador ubicó el valor de esa cuota cerca de los 6 millones de euros; la de Wanda habló de unos 2 millones en una escritura privada. El tribunal lo tomó como una posible compensación previa. El punto sigue en otro expediente.

Del otro lado, Icardi no se llevó la narrativa. Los jueces rechazaron atribuirle a Nara la separación: no probaron incumplimiento de fidelidad ni humillación por la relación con L-Gante. El anuncio de la ruptura fue en septiembre de 2024 y el vínculo, en octubre. Las notas de chimentos quedaron afuera como prueba. La convivencia, según el fallo, se extendió hasta 2024, con un viaje familiar a la Argentina en junio.

La custodia tampoco se definió. Italia no tiene jurisdicción. Las hijas viven en Estambul desde 2022 y van a la escuela allí. Icardi pidió guarda super exclusiva en Turquía, con supervisión; Wanda, guarda compartida con residencia predominante con ella, y comunicó voluntad de vivir en la Argentina. Él promovió un procedimiento en Turquía y bajo el Convenio de La Haya. Ese capítulo queda abierto.

En las costas, el reparto fue parcial: Wanda debe reintegrar dos tercios, 5.200 euros más gastos generales, IVA y aportes; el tercio restante se compensó porque no se le atribuyó la responsabilidad de la ruptura. El contrato de Icardi con el Galatasaray venció en junio de 2026 y el expediente no registraba uno nuevo.

El saldo del fallo es desigual. En plata, gana Icardi: no paga pensión y ella carga la mayor parte del juicio. En el relato de la ruptura, gana Wanda: no la declararon culpable. En las hijas, nadie cerró la partida.

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