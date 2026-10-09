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Ceuta pide techo y reparto de menores a las puertas de la visita real

A dos meses de la entrada masiva de julio, los ciudadanos reclaman recursos para quienes siguen en la calle. El Gobierno anuncia 45,3 millones y 11.026 retornos o expulsiones

Ceuta pide techo y reparto de menores a las puertas de la visita real
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Más de dos meses después de la entrada masiva desde Marruecos de los días 30 y 31 de julio, Ceuta sigue en emergencia.

Los Reyes asistirán a la zona para poder colaborar y además van a quedarse allí, al menos unos días,  para poder brindar soluciones. 

El Gobierno de la ciudad cifra en 2.827 los menores extranjeros acogidos, casi cien veces su capacidad ordinaria (29 plazas). Los Reyes harán noche allí los días 13 y 14 de octubre. El consejero Alberto Gaitán (PP) habló de “absoluta emergencia”.

El presidente Juan Jesús Vivas insistió en que la situación es “insostenible” y que “se pudo evitar y no se hizo”. Feijóo reiteró que habría desplegado al Ejército.

En Los Rosales, vecinos piden techo para quienes llevan más de dos meses en la calle y denuncian ataques nocturnos. El Gobierno central destinará 45,3 millones a gastos extraordinarios.

Según el ministro Torres, 11.026 personas han regresado a Marruecos o han sido expulsadas desde agosto.

El Defensor del Pueblo pidió solidaridad entre comunidades para el reparto de menores. El Ejecutivo estudia reformar la ley de extranjería para agilizar las repatriaciones.

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