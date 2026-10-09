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Aluvión en Santiago: el barro convirtió avenidas en ríos y Kast declaró zona de catástrofe

El agua y la tormenta arrastraron autos, colectivos y árboles en el noreste de la capital. Hay al menos seis heridos, entre ellos un menor, y el presidente José Antonio Kast decretó zona de catástrofe en Las Condes, la comuna más afectada

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Las tormentas arreciaron alrededor de las 17 en toda la Región Metropolitana. Algunas avenidas del sector precordillerano se transformaron en cauces. El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) puso en alerta roja a las comunas de la región. El Cuerpo de Bomberos de Santiago ordenó el acuartelamiento general de más de veinte dotaciones.

El comandante Giorgio Tromben informó seis lesionados, incluido un menor con una fractura. El gobierno describió la situación como una emergencia de rápida activación, con vehículos y viviendas comprometidos. Kast se comunicó con la alcaldesa de Las Condes y con la directora de Senapred, e instruyó que el ministro de Obras Públicas y otros funcionarios se trasladaran a la comuna. El Ministerio de Educación suspendió las clases en Las Condes.

El origen, según el subsecretario del Interior Máximo Pavez, fue el desborde de la Quebrada Honda, en los sectores más próximos a la cordillera. El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, apuntó a la obstrucción de dos ductos que debían sacar el agua del núcleo urbano. Fuentes de la región señalaron a Clarín que los desbordes se iniciaron en la confluencia del río Mapocho con el estero del Arrayán. Hubo réplicas en Talagante, al sudoeste, donde el Mapocho se junta con el Maipo.

Carabineros advirtió de un gran torrente por el desborde de un canal en Francisco Bulnes Correa, que bajaba por General Blanche hacia el poniente. Transporte pidió no circular por San Carlos de Apoquindo y General Blanche. La Municipalidad de Las Condes sumó Quebrada Honda, Paul Harris, Cristóbal Colón y Álvaro del Portillo.

La Universidad de Los Andes cerró el ingreso y la salida del campus y prohibió retirar vehículos de los estacionamientos. Su centro de salud y la Clínica San Carlos de Apoquindo UC Christus quedaron anegados: hay videos de salas y pasillos con agua y de personal moviendo equipamiento. Ninguna de las dos informó pacientes lesionados ni evacuaciones.

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