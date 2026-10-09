AUBASA actualiza los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 6
El gobierno bonaerense aprobó nuevos cuadros tarifarios para ambas trazas concesionadas a AUBASA. Las modificaciones se aplicarán desde las 00 del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, mediante mecanismos de actualización vinculados a la evolución de los precios y los costos de explotación.
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El gobierno de Axel Kicillof aprobó una nueva actualización de las tarifas de peaje de la Autopista Buenos Aires-La Plata y de la Ruta Provincial 6, ambas operadas por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA). Las medidas quedaron formalizadas mediante las resoluciones 765 y 767 del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, a cargo de Gabriel Katopodis.
En el caso de la Autopista Buenos Aires-La Plata, la Resolución 765 habilitó la aplicación de un nuevo cuadro tarifario a partir de las 00 del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial. La actualización responde al pedido presentado por la concesionaria el 20 de agosto, en el marco del mecanismo de revisión trimestral aprobado en 2024.
El esquema utiliza el Coeficiente de Variación Tarifaria (CVT), integrado por tres indicadores: el índice de salarios de trabajadores registrados, con una ponderación del 55%; el Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM), con el 25%; y el Índice de Precios al Consumidor (IPC), con el 20%.
La resolución señala que la propuesta de AUBASA fue analizada por la Subsecretaría de Obras Públicas, que no formuló objeciones. También intervinieron los organismos de control y asesoramiento de la Provincia.
La Ruta 6 también tendrá nuevos valores
En paralelo, la Resolución 767 aprobó una actualización del cuadro tarifario de la Ruta Provincial 6, que se extiende desde la Ruta Provincial 215 hasta la conexión con la Ruta Nacional 12.
En este caso, el mecanismo de revisión también contempla ajustes trimestrales, aunque la metodología aprobada para esta concesión toma como referencia la evolución del IPC desde diciembre de 2016. La empresa argumentó que los valores originales del contrato, correspondientes a agosto de 2016, nunca llegaron a implementarse y que la evolución de los costos de explotación, conservación y mantenimiento generó un desfasaje.
El nuevo esquema habilita el cobro de peajes mediante un sistema electrónico sin barreras. Al igual que en la autopista, los valores comenzarán a regir desde las 00 del día siguiente a la publicación de la resolución.
Ambas medidas se inscriben en el mecanismo de actualización periódica de las tarifas de AUBASA. Sin embargo, los importes específicos de los nuevos peajes deben consultarse en los cuadros tarifarios anexos a cada resolución.