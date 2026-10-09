Volver | La Tecla Buenos Aires 9 de octubre de 2026 NUEVO CUADRO

AUBASA actualiza los peajes de la Autopista Buenos Aires-La Plata y la Ruta 6

El gobierno bonaerense aprobó nuevos cuadros tarifarios para ambas trazas concesionadas a AUBASA. Las modificaciones se aplicarán desde las 00 del día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial, mediante mecanismos de actualización vinculados a la evolución de los precios y los costos de explotación.

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