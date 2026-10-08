El PRO quiere pisar fuerte: cumbre en el GBA y agenda para fortalecer los municipios

SONDEOS

La inseguridad complica al gobierno provincial: el 62% pide un cambio de rumbo Una encuesta de DC Consultores revela un fuerte rechazo a la gestión provincial: el 61,8% pide cambiar “el auto, el chofer y el rumbo” de cara a 2027, la inseguridad es el problema que nadie puede resolver y casi dos tercios de los bonaerenses reclaman menos relato y más resultados.