El PRO quiere pisar fuerte: cumbre en el GBA y agenda para fortalecer los municipios
Con Soledad Martínez como anfitriona, los popes del partido a nivel provincial se juntaron y definieron un cronograma de encuentros semanales en la sede de la calle Balcarce. Buscan consolidar el espacio con sus legisladores, intendentes y concejales.
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El PRO busca afianzarse en la provincia de Buenos Aires, con el ojo puesto en las elecciones del año próximo. Por eso, hoy, el presidente del partido en territorio bonaerense, Cristian Ritondo, encabezó una cumbre de la que participaron los intendentes del espacio, y en la que se definió una agenda destinada a fortalecer el partido tanto en los municipios que gobierna como en los que no.
El cónclave tuvo lugar en Vicente López, con la intendenta Soledad Martínez, vicepresidenta del PRO bonaerense, como anfitriona.
Estuvieron presentes los jefes comunales de Pergamino, Javier Martínez; de Zárate, Marcelo Matzkin; de Lobos, Jorge Etcheverry; de Campana, Sebastián Abella; de Nueve de Julio, María José Gentile; de Pinamar, Juan Ibarguren; de San Isidro, Ramón Lanús; de Junín, Juan Fiorini, y de Arrecifes, Fernando Bouvier.
También uno que es, a la vez, viejo camarada y recién llegado al grupo: el marplatense Guillermo Montenegro, que había pedido licencia para asumir una banca de senador y ahora pidió licencia en el Senado para volver a comandar el municipio de General Pueyrredón.
La idea es arrancar un esquema de fortalecimiento del partido a través de los tres sostenes con que cuenta en la Provincia: sus diputados y senadores, en la Legislatura; sus intendentes, en los distritos que gobierna; y en los que no, los concejales amarillos e incluso los consejeros escolares, a los que se les brindará todo el apoyo.
¡Hay equipo! 💪 Tenemos intendentes que conocen el territorio, escuchan a sus vecinos y trabajan todos los días para hacer crecer sus ciudades. Con su fuerza, experiencia y compromiso, tenemos todo lo necesario para recuperar la provincia. Donde gobierna el PRO, la gente vive mejor. 💛
Para eso, se realizarán reuniones semanales, todos los lunes, en la sede porteña del PRO, sobre la calle Balcarce.
La primera tendrá lugar el lunes que viene y será con legisladores proístas. A partir del lunes siguiente, se harán encuentros de dirigentes de las respectivas secciones electorales bonaerenses.
“El ánimo principal de la reunión fue el de empezar a repasar y a fortalecer al PRO en la Provincia”, dijo a La Tecla un alcalde que participó de la cumbre de hoy.
El peronismo, también en la brecha
Hoy tuvo lugar, además, un encuentro seccional de intendentes y dirigentes, pero del peronismo. Fue en Ramallo, con el alcalde local, Mauro Poletti, como anfitrión.
De ese cónclave participaron dirigentes de la segunda sección electoral aglutinados en Fuerza Patria, como el diputado provincial Diego Nanni (ex intendente de Exaltación de la Cruz), Ricardo Alessandro (jefe comunal de Salto), Cecilio Salazar (intendente de San Pedro), Ramiro Baguear (Rojas), Mariano Pinedo (San Antonio de Areco), Mauricio Oliva (San Andrés de Giles), Lorena Raggio (Baradero), Sebastián Vignoles (San Nicolás) y Patricio Gabilondo (Arrecifes).