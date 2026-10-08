AySA vuelve a manos privadas: el grupo Rowing-Filiberti se la quedó por US$340 millones

AySA volvió a manos privadas. El grupo Rowing-Arcos-Transclor-PHX se quedó con el 90% de las acciones de la compañía de agua y saneamiento cloacal al ofertar US$340,2 millones, por encima de los US$285 millones que puso el consorcio liderado por Roggio SA. La concesión es por 30 años. El monto equivale a unos US$378 millones por el 100% y quedó lejos de los US$500 millones que pretendía el Ministerio de Economía. La deuda de la empresa, de US$70 millones, la asumen los adjudicatarios. El 10% restante sigue en el sindicato que conduce Omar Lingeri.



Al confirmar la operación, el Gobierno sostuvo que “AySA era un modelo de disfunción administrativa”. Según el parte oficial, entre 2006 y 2023 la empresa recibió transferencias del Tesoro por más de US$13.400 millones. Aun así, un tercio del área concesionada no tiene agua potable ni cloacas, las pérdidas de agua no contabilizada se mantienen en el 42%, la morosidad pasó del 4% al 16% y los costos operativos subieron 80%.



El contrato fija, para 2027-2031, un Plan de Acción de $2,89 billones a valores de diciembre de 2025 y sin IVA: cerca de $1,13 billones en obras, $1,15 billones en mantenimiento, $315.761 millones en mejoras y $296.166 millones en operación. Las metas de cobertura para 2031 son 75,3% en agua y 63,9% en cloacas; al cierre del período inicial, el piso es 90% y 75%. El consorcio ganador dijo que su oferta superó en casi un 20% a la del competidor y se comprometió a invertir US$1.940 millones en los primeros cinco años y US$15.040 millones en los 30 años del contrato.



La adjudicación definitiva todavía depende de la revisión final de la Comisión de Evaluación. El operador técnico es Arcos Saneamento e Participações, del Grupo Equipav, que desde 2010 presta agua y cloacas en Brasil a más de 39 millones de personas, en 15 estados y más de 890 municipios.



Rowing S.A., empresa argentina de ingeniería, construcción y servicios industriales, encabeza el consorcio. Pertenece a Walter Román y, según la nota de El Día, aportó $40 millones a la campaña de La Libertad Avanza. A través de Urbano Express ganó en 2025 una licitación del PAMI para pañales de adultos mayores que terminó en una denuncia por presunto direccionamiento y sobreprecio. Leandro Román, de la misma familia, es socio de la Hidrovía con Servimagnus.

El otro nombre fuerte es Transclor, de Mauricio Filiberti, proveedor exclusivo del policloruro de aluminio con el que se potabiliza el agua, el insumo más importante que consume AySA. Filiberti es, además, socio de José Luis Manzano y Daniel Vila en Edenor, la distribuidora eléctrica cuyo principal cliente es la propia AySA. Completan el grupo Arcos, la brasileña que opera el servicio en Río de Janeiro, y PHX, un fondo de inversión con sede en Países Bajos.



