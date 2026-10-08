Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2026 NUEVO CUADRO

AUBASA actualiza las tarifas de los peajes del Sistema Vial del Atlántico

El Ministerio de Infraestructura bonaerense aprobó un nuevo cuadro tarifario para los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por AUBASA. La actualización se realizará mediante el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), que contempla salarios, precios mayoristas e inflación.

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