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NUEVO CUADRO

AUBASA actualiza las tarifas de los peajes del Sistema Vial del Atlántico

El Ministerio de Infraestructura bonaerense aprobó un nuevo cuadro tarifario para los peajes del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por AUBASA. La actualización se realizará mediante el Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), que contempla salarios, precios mayoristas e inflación.

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El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un nuevo cuadro tarifario para las estaciones de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico (SVIA), operado por Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA).

La medida fue formalizada mediante la Resolución N° 760-MIYSPGP-2026, firmada por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y publicada este jueves 8 de octubre en el Boletín Oficial bonaerense.

Según establece la resolución, los nuevos valores comenzarán a aplicarse desde las 00:00 del día siguiente a su publicación, es decir, desde el viernes 9 de octubre.

La actualización responde a una solicitud presentada por AUBASA el 20 de agosto de 2026 y se encuadra en el mecanismo de revisión trimestral establecido en el contrato de concesión del SVIA.

El esquema utiliza el denominado Coeficiente de Variación Tarifario (CVT), cuya composición contempla un 55% del Índice de Salarios del nivel general para trabajadores registrados, un 25% del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y un 20% del Índice de Precios al Consumidor (IPC), todos elaborados por el INDEC.

La metodología de actualización trimestral fue aprobada originalmente en agosto de 2024, luego de una audiencia pública realizada en julio de ese año, y desde entonces fue utilizada para las sucesivas revisiones tarifarias del sistema.

La resolución recuerda que AUBASA asumió la operación, mantenimiento y explotación del corredor en diciembre de 2016, mientras que el contrato de concesión bajo la modalidad de obra pública fue aprobado en enero de 2017.

En ese marco, el contrato establece que los valores tarifarios constituyen máximos regulados y contempla revisiones extraordinarias vinculadas con variaciones de precios y revisiones ordinarias cada tres años.

Para la actualización actual, la Subsecretaría de Obras Públicas analizó la propuesta presentada por la concesionaria y manifestó que no encontraba objeciones a su aplicación. También intervinieron la Unidad de Coordinación del Marco Económico y Regulatorio de Obras y Servicios Públicos, la Asesoría General de Gobierno, la Contaduría General y la Fiscalía de Estado.

El nuevo cuadro tarifario fue incorporado como anexo de la resolución y comprende las tarifas que AUBASA aplicará en las distintas estaciones de peaje del Sistema Vial Integrado del Atlántico.

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