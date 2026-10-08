Volver | La Tecla Buenos Aires 8 de octubre de 2026 CLINK CAJA

Niñez destina $3.077 millones al mantenimiento de hogares de niños y adolescentes

El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia aprobó una contratación directa por excepción para mantenimiento edilicio y reparaciones urgentes en dispositivos que alojan a menores. El servicio, por ocho meses, quedó distribuido entre tres cooperativas.

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