Niñez destina $3.077 millones al mantenimiento de hogares de niños y adolescentes
El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia aprobó una contratación directa por excepción para mantenimiento edilicio y reparaciones urgentes en dispositivos que alojan a menores. El servicio, por ocho meses, quedó distribuido entre tres cooperativas.
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El Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia puso en marcha una contratación de $3.077 millones para garantizar el mantenimiento edilicio, las reparaciones urgentes y la guardia de emergencia en los dispositivos que alojan a niños, niñas y adolescentes de la Provincia.
La operación se realizó mediante una Contratación Directa de Excepción, bajo el artículo 18, apartado 2, inciso Q de la Ley 13.981, y quedó formalizada a través del proceso PBAC 550-0196-CDI26. El servicio tendrá una duración de ocho meses, desde el 1° de octubre de 2026, con la posibilidad de una prórroga de hasta el 100% del período original.
El presupuesto oficial ascendió exactamente a $3.077.542.736. La convocatoria contempló distintos renglones y permitió adjudicar cada uno de ellos a la oferta considerada más conveniente. Finalmente, el reparto quedó concentrado en tres cooperativas de trabajo.
La mayor porción quedó en manos de Cooperativa de Trabajo Flork Soluciones Ltda., que se quedó con los renglones 1, 2, 4 y 7 por un total de $1.287.449.120.
En segundo lugar aparece Cooperativa de Trabajo Edificar Ltda., adjudicataria de los renglones 5, 6, 8, 10, 11, 13 y 14, por $1.012.211.944.
El tercer tramo fue para Cooperativa de Trabajo Construir Ltda., que obtuvo los renglones 3, 9, 12 y 15 por $777.881.672. Entre las tres, completaron la totalidad del presupuesto oficial: $3.077.542.736.
El mecanismo elegido por el organismo tiene además una particularidad: la contratación directa se encuadró en la normativa que contempla la adquisición de bienes o servicios producidos o prestados por talleres protegidos y otras instancias de producción protegida debidamente habilitadas y registradas ante los organismos correspondientes.
La resolución establece que las tres ofertas fueron consideradas válidas y admisibles y que las propuestas no seleccionadas para cada renglón fueron desestimadas por resultar de mayor valor. De esta manera, no hubo una única empresa que concentrara el contrato, sino un esquema de adjudicación por renglones entre las tres cooperativas.
El desembolso, además, tendrá impacto en dos ejercicios presupuestarios. Para 2026 se imputaron $1.154.078.526, mientras que otros $1.923.464.210 quedaron como gasto diferido para el presupuesto 2027.