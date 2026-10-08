Volver | La Tecla Nacionales 8 de octubre de 2026 TOMENSE SU TIEMPO

ARCA vuelve a postergar el plazo para presentar la declaración jurada de Ganancias 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) volvió a postergar el plazo para la presentación de la declaración jurada del impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal 2025. De esta manera ARCA pateó hoy hacia adelante por cuarta vez el plazo.

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