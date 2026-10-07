Santa Fe desdobla y mantiene las PASO: Pullaro ya fijó el calendario para las elecciones
El gobernador confirmó que las primarias serán en abril y las generales en junio. La decisión separa la elección provincial de los comicios nacionales de octubre. La oposición cuestionó que el cronograma se haya definido sin consenso.
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El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, confirmó que la provincia desdoblará las elecciones de 2027 y votará sus autoridades provinciales y municipales varios meses antes de los comicios nacionales. Además, ratificó que Santa Fe mantendrá las PASO, pese al debate nacional sobre la continuidad de las primarias.
Aunque todavía resta la firma del decreto de convocatoria, Pullaro anticipó que el esquema electoral tendrá cierre de listas en febrero, PASO en abril y elecciones generales en junio. El objetivo declarado por la Casa Gris es separar la discusión provincial de la nacional.
El cronograma tentativo contempla el 7 de febrero de 2027 como fecha para el cierre de inscripción de alianzas, el 12 de febrero para la presentación de listas, el 18 de abril para las PASO y el 13 de junio para las elecciones generales. Estas fechas habían sido anticipadas por el titular del Senado provincial, Felipe Michlig, y ahora fueron ratificados los meses por el gobernador, aunque los días todavía dependen de la convocatoria formal.
Una elección lejos de Milei
La estrategia de la Casa Gris apunta a que la discusión por la gobernación y los cargos locales no quede atravesada por la elección nacional prevista para el 24 de octubre de 2027. Pullaro sostuvo que el calendario debe "alejar las elecciones locales de las nacionales" para evitar que ambos debates se mezclen. También argumentó que el desdoblamiento responde a los plazos establecidos por la Constitución provincial.
Así, Santa Fe se suma a las provincias que ya anticiparon su intención de separar sus comicios locales de la elección nacional. Entre ellas aparecen Tucumán, Salta, Misiones, Chubut, Neuquén, Chaco, Mendoza y Corrientes, aunque varias todavía no definieron fechas concretas.
En las elecciones santafesinas se pondrán en juego la gobernación y vicegobernación, las bancas de senadores departamentales y diputados provinciales, además de intendencias y concejalías. En Rosario, además, se elegirán los convencionales estatuyentes encargados de redactar la primera carta orgánica de la ciudad autónoma.
Pullaro conserva las PASO
La decisión también marca una diferencia con el debate electoral nacional. Mientras el Gobierno de Javier Milei impulsa cambios sobre las PASO nacionales, Pullaro había defendido semanas atrás la continuidad de las primarias santafesinas al considerar que en la provincia funcionan como mecanismo para definir candidaturas.
La reforma electoral provincial modificó además el esquema de las primarias. El nuevo Código mantiene las PASO y establece, entre otros cambios, que una candidatura a gobernador podrá presentarse hasta en tres fórmulas con distintos precandidatos a vicegobernador. También fija un piso del 1% del padrón para superar las primarias.
La oposición salió al cruce
El anuncio generó cuestionamientos opositores. El diputado nacional y dirigente del Frente Renovador, Diego Giuliano, calificó el esquema como un "calendario hecho en una oficina sin consultar a nadie" y reclamó un diálogo entre las fuerzas políticas para acordar las reglas de la próxima elección.
Desde el peronismo, el senador nacional Marcelo Lewandowski consideró que las fechas están dentro de lo previsto para una elección provincial y, al referirse al 13 de junio, deslizó una referencia política al señalar que su madre suele decir "13 de junio, San Antonio milagroso", antes de afirmar que quizás ese día se produzca el regreso del peronismo al gobierno provincial.
Por ahora, la Casa Gris dejó establecido el esquema general: Santa Fe irá a las urnas para elegir gobernador en junio de 2027, con PASO en abril y sin coincidir con las elecciones nacionales de octubre. El decreto de convocatoria será el que termine de oficializar las fechas.