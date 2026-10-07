Volver | La Tecla Nacionales 7 de octubre de 2026 CARRERA 2027

Santa Fe desdobla y mantiene las PASO: Pullaro ya fijó el calendario para las elecciones

El gobernador confirmó que las primarias serán en abril y las generales en junio. La decisión separa la elección provincial de los comicios nacionales de octubre. La oposición cuestionó que el cronograma se haya definido sin consenso.

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