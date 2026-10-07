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Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal

La cantante jujeña reconoció que su vida sentimental cambió, aunque no dio el nombre de su pareja. Las versiones apuntan al bailarín Ignacio Colombara

Cazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian NodalCazzu habló de su nueva relación tras la ruptura con Christian Nodal
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Tras meses de versiones, Cazzu confirmó que atraviesa un nuevo vínculo, pero evitó revelar de quién se trata. Antes de subir al escenario en Jujuy, donde eligió su provincia para un concierto de su recorrido solista, respondió con humor cuando le mencionaron una imagen en la que se la veía acompañada. Le dijeron que se la había visto “muy contenta con alguien”. Ella desvió el foco: “Yo siempre ando en la calle… me pueden encontrar en las veredas de la ciudad”.

Ante la insistencia de que se la había visto “muy contenta, romántica”, no negó que hubiera alguien en su vida. “Sí, sí. La vida sigue. La vida es una caja de sorpresas”, dijo.

Fue una de las pocas referencias públicas a su situación sentimental desde la ruptura con Christian Nodal, que se conoció a finales de mayo de 2024. Desde entonces mantuvo un perfil bajo.

En otra charla ya había dejado entrever que estaba en pareja. Al explicar por qué tenía dos ejemplares de La Divina Comedia, contó: “Tengo dos porque una es muy vieja, era de una abuelita de mi novio, y la trajo para que la podamos comparar con la otra, con la mía, que la compré y está comentada”. No dio el nombre.

Con el tiempo circularon imágenes de Cazzu junto al bailarín Ignacio Colombara, señalado como su pareja. Ninguno de los dos expuso los detalles de forma directa. También se dijo que él la acompaña en sus actividades y que hay buen vínculo con Inti, la hija que la cantante tuvo con Nodal.

Cazzu no habló de una convivencia ni presentó formalmente a Colombara.En 2025 hubo versiones sobre una cercanía con su entrenador Axel Napp. Ella las descartó y aclaró que no había un vínculo romántico.

Esta vez, sin nombrar a nadie, aceptó que su vida sentimental cambió y lo resumió en una frase: “La vida sigue”.

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