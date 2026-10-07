Alerta naranja por tormentas en el AMBA y en el centro del país: cuándo empieza a llover

El Área Metropolitana de Buenos Aires atraviesa una semana inestable. Según el Servicio Meteorológico Nacional, este miércoles será mayormente nublado, con fuertes tormentas desde la mañana hasta la noche.



La mínima será de 14°C y la máxima de 19°C, con ráfagas de entre 42 y 50 km/h. Desde la tarde rige una alerta naranja por tormentas en toda el área metropolitana. Las precipitaciones podrían dejar acumulados cercanos a los 20 milímetros, con diferencias según la zona.



Después de las tormentas, el ingreso de una masa de aire frío hará bajar la temperatura.El jueves la inestabilidad seguirá en las primeras horas, con una probabilidad de lluvia de entre 10% y 40%.



Luego el cielo permanecerá cubierto y baja la chance de precipitaciones hacia la tarde y la noche. La máxima llegará a 17°C y la mínima a 14°C, con ráfagas que pueden alcanzar los 50 km/h.El viernes el viento rotaría al sudeste, con abundante nubosidad y temperaturas que apenas superarían los 16°C, con una mínima de 13°C.



El sábado podría sumarse una sudestada sobre el Río de la Plata. Ese día vuelve la inestabilidad al AMBA, con entre 10% y 40% de probabilidad de lluvias en la madrugada y la mañana, mínima de 13°C y máxima de 18°C. Domingo y lunes seguirían nublados, con máximas cercanas a los 19°C.



El alerta naranja por fuertes tormentas también alcanza el sur de Entre Ríos, el sur de Santa Fe, Córdoba, San Luis, el noroeste de La Pampa y el norte de Buenos Aires. En esa franja se esperan lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente severas, con abundante agua en poco tiempo, actividad eléctrica, granizo y ráfagas intensas. Los acumulados previstos van de 50 a 80 milímetros y podrían superarse de forma puntual.



En Chaco, Corrientes, Santiago del Estero y el norte de Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, con acumulados de 20 a 50 milímetros.



Hay alerta amarilla para Mendoza, el sur de San Luis y sectores de La Pampa, con granizo, ráfagas que pueden superar los 60 km/h y entre 20 y 40 milímetros. En Río Negro se anticipan lluvias persistentes de 20 a 40 milímetros, con posible nieve en las zonas altas de la cordillera. Condiciones similares afectan a Neuquén y Chubut. La región cordillerana de La Rioja, Catamarca y Salta está bajo alerta amarilla por vientos fuertes.