El nuevo novio de Lourdes Sánchez rompió el silencio: “Es un tema de ellos”

En medio de las versiones que rodean a Lourdes Sánchez y Pablo “el Chato” Prada, Francisco Liotta Hernández quedó en el centro de la escena.



El joven correntino, vinculado al ámbito deportivo y señalado como supuesto nuevo romance de la bailarina, habló por primera vez sobre la repercusión del caso y contó cómo lo atraviesa junto a su familia.



Por otro lado, evitó referirse a la separación y pidió que se respete ese límite. “En relación a la separación de Pablo y Lourdes prefiero no declarar nada, es un tema de ellos, no quiero ni debo decir nada en relación a eso”, sostuvo. Y remarcó: “No quiero declarar nada”.



También reconoció que la exposición mediática lo tomó por sorpresa. Hasta ahora, sus apariciones públicas habían estado ligadas solo al deporte. “La verdad que no estoy acostumbrado. He tenido entrevistas, pero todo relacionado con el deporte”, explicó. Contó que el revuelo también llegó a su círculo íntimo: “Mucho menos mi familia, mi viejo y mi vieja son de un perfil totalmente bajo y no les gusta para nada esto, pero bueno, logré contenerlos”.



Sobre el lugar en el que lo ubican las versiones, prefirió no confirmar ni desmentir un vínculo con Sánchez. “Desconozco muy bien en el lugar que me están poniendo, entonces prefiero no hablar hasta informarme un poco mejor. Hoy, la verdad no es el día”, cerró.