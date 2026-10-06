Volver | La Tecla Buenos Aires 6 de octubre de 2026 EN LA PLATA

Concluyó la Convención de Lenguaje Claro y Accesible

La Corte bonaerense fue la anfitriona de un evento que congregó a especialistas de varios países y que este año tuvo a la IA como preocupación principal.

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