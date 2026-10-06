Concluyó la Convención de Lenguaje Claro y Accesible

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Concluyó en La Plata la III Convención de la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, encuentro internacional que reunió a especialistas, académicos, representantes de organismos públicos y operadores judiciales de distintos países para debatir sobre el derecho a comprender y el acceso a una comunicación más clara e inclusiva.
El Procurador General de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, participó de las actividades de apertura, de distintas ponencias y del acto de clausura de la Convención, acompañado por integrantes de diversas áreas del Ministerio Público bonaerense.
En ese marco, destacó que el lenguaje claro “constituye una herramienta fundamental para garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva, promoviendo una comunicación clara y eficiente que sea de fácil comprensión para la ciudadanía”.
Con más de 1200 asistentes y 275 exposiciones, la tercera edición del encuentro se consolidó como uno de los principales espacios iberoamericanos de intercambio y reflexión sobre lenguaje claro, accesibilidad comunicacional y acceso a la Justicia.
Organizada por la Red Panhispánica de Lenguaje Claro y Accesible, impulsada por la Real Academia Española (RAE), junto con la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, la Convención tuvo lugar los días 1 y 2 de octubre en distintas sedes de la ciudad de La Plata.
Esta tercera edición se desarrolló luego de los encuentros realizados en Madrid (2024) y Lima (2025) y estuvo centrada en la relación entre el lenguaje claro y accesible y la inteligencia artificial (IA).
Durante la apertura y las sesiones plenarias, autoridades judiciales y académicas destacaron la importancia de garantizar una comunicación comprensible para el conjunto de la ciudadanía. En ese contexto, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, Dr. Sergio Torres, sostuvo que comprender constituye un derecho fundamental y que las instituciones públicas tienen la responsabilidad de expresarse con claridad para hacerlo efectivo. En la misma línea, el director de la Real Academia Española y presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, Dr. Santiago Muñoz Machado, vinculó el lenguaje claro con los principios de transparencia, inclusión y convivencia democrática.
Las jornadas incluyeron mesas de trabajo dedicadas al derecho a comprender, la comunicación judicial, la formación profesional, las tecnologías del lenguaje, la inteligencia artificial, la accesibilidad cognitiva y la lectura fácil.
En ese ámbito, representantes del Ministerio Público compartieron experiencias y reflexiones vinculadas con la comunicación institucional y judicial, el acceso a la Justicia, los procesos penales, la atención a las víctimas y la accesibilidad cognitiva. Entre ellos participaron Christian José Fabio, Mariela Inés Laguezza, María José Rodríguez, Silvia Eugenia Fernández, Verónica Laura Pérez, Pamela Ricci, Federico Gustavo López y Jimena Fernanda Urruty.
Asimismo, Romina Daniela López, Pablo Adrián Cistoldi y Paola Elizabeth Luján expusieron sobre los desafíos tecnológicos, la comprensión en el ámbito judicial, el juicio por jurados y la comunicación pública digital. Guillermina Pilar Rafaneli analizó el rol de la comunicación institucional en la construcción de vínculos de cercanía y confianza con la ciudadanía, mientras que Marisa Snaider, Stella Maris Puhl y Nancy Elisabet Micca abordaron aspectos vinculados con la comunicación dirigida a niñas, niños y adolescentes y el empleo del lenguaje claro en Cámara Gesell.
Las actividades se desarrollaron en la Casa de Justicia de la Suprema Corte, el Colegio de la Abogacía, el Colegio de Escribanos y la sede del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires.
El cierre del encuentro estuvo marcado por la aprobación de la denominada “Declaración de La Plata”, un documento que impulsa nuevas instancias de cooperación entre instituciones de habla española y portuguesa comprometidas con la promoción del lenguaje claro, la accesibilidad comunicacional y el acceso a la Justicia.
Como resultado de la Convención, las versiones finales de los trabajos presentados integrarán un libro digital cuya publicación está prevista para antes de fin de año.
La Procuración General, mediante la Resolución P.G. N.° 1649/26, dispuso la adhesión del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires a la Red Iberoamericana de Lenguaje Claro y Accesible.