Volver | La Tecla Nacionales 6 de octubre de 2026 OTRA VEZ

La Justicia le volvió a ordenar al gobierno que aplique la Ley de Financiamiento Universitario

El juez Martín Cormick ratificó la obligación del Ejecutivo de ejecutar la norma que contempla recomposición salarial, becas y partidas para las universidades. Además, cuestionó el decreto que había condicionado su aplicación.

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