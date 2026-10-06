Compass, la IA que lee tumores

La decisión más dura en oncología suele ocurrir antes del primer fármaco: hay que elegir una inmunoterapia potente sin saber si realmente va a funcionar.Para achicar esa incertidumbre, la Harvard Medical School presentó COMPASS, un modelo de inteligencia artificial que lee la expresión génica del tumor y estima quién tiene más chances de responder a los inhibidores de puntos de control, como PD-1, PD-L1 y CTLA-4.COMPASS no es un medicamento ni una vacuna.



Es una herramienta de predicción para anticipar el beneficio antes de exponer al paciente al tratamiento. Esos fármacos reactivan las defensas para que ataquen al cáncer.El sistema examina cerca de 16.000 genes ligados a células inmunes, al entorno del tumor y a vías de señalización. En la práctica, busca combinaciones de genes encendidos o apagados que se repiten en quienes responden y en quienes no.Además, usa una arquitectura de transformador con “cuello de botella conceptual”: no se limita a un sí o un no, sino que ofrece una justificación legible de por qué llegó a esa conclusión.



Parte de la expresión génica, comprime esas señales en conceptos biológicos y entrega dos cosas: una predicción de respuesta y una explicación interpretable. Así compara el perfil de un paciente con patrones ya estudiados.El entrenamiento inicial se hizo con 10.184 tumores de 33 cánceres, tomados del Cancer Genome Atlas. Después, el modelo se ajustó con datos de 16 ensayos clínicos en siete tipos de cáncer. En esa evaluación superó en un 8,5 % al mejor método disponible. La ventaja se sostuvo entre fármacos distintos, plataformas de secuenciación y sitios de biopsia.El sistema también ayudó a leer casos poco evidentes. Algunos tumores inflamados no respondían porque había genes que frenaban la defensa. En el sentido inverso, ciertos “desiertos inmunitarios” sí respondían por otras vías. Esa lectura sirve para no quedarse solo con la etiqueta de tumor “caliente” o “frío”, y para entender por qué la clínica a veces se desvía de esa clasificación.Si se valida, el uso sería previo a la primera dosis.



La IA aporta una probabilidad, no una orden.Hoy COMPASS es un modelo de investigación en sus etapas finales. Si se confirma en ensayos prospectivos, podría usarse en clínicas oncológicas para elegir mejor a los candidatos y para armar ensayos más precisos. A la vez, el equipo planea sumar historias clínicas, comorbilidades, tratamientos previos y datos de célula única, con el objetivo de ganar precisión.El desafío es que la tecnología cara no sea un filtro más, sino una herramienta para elegir mejor el tratamiento cuando ya está indicado.