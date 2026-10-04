Volver | La Tecla Nacionales 4 de octubre de 2026 FóRMULA 1

Colapinto remontó ocho posiciones en una carrera caótica, pero no alcanzó para los puntos

El argentino largó 21° y terminó 13° en el GP de Baréin, disputado en Malasia. La apuesta de Alpine por neumáticos para piso seco condicionó su carrera. Verstappen ganó, Antonelli fue segundo y Hamilton, tercero.

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