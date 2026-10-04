Colapinto remontó ocho posiciones en una carrera caótica, pero no alcanzó para los puntos
El argentino largó 21° y terminó 13° en el GP de Baréin, disputado en Malasia. La apuesta de Alpine por neumáticos para piso seco condicionó su carrera. Verstappen ganó, Antonelli fue segundo y Hamilton, tercero.
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.
Franco Colapinto tuvo una carrera de contrastes en la 16ª fecha de la Fórmula 1. En el Gran Premio de Baréin, que se disputó en Malasia y se demoró más de una hora y media por la intensa lluvia, el argentino largó 21° por las sanciones que arrastraba del choque en Bakú y el cambio de unidad de potencia, y terminó 13°, ocho puestos más arriba.
El comienzo de la carrera fue complicado para Alpine, que mandó a sus dos autos con neumáticos para piso seco cuando la pista todavía estaba húmeda, una apuesta que no funcionó. Colapinto tuvo un despiste en la séptima vuelta, aunque pudo volver a la pista, y quedó muy atrás.
Con la pista ya seca, el argentino mostró un gran ritmo, superó a pilotos como Carlos Sainz y Oliver Bearman y aprovechó los autos de seguridad para escalar posiciones. No le alcanzó para entrar en la zona de puntos.
"Fue la decisión incorrecta. Después tuve mucho ritmo, mejor que varios de los autos que tenía adelante. Contento estaría si hubiera llegado a los puntos", dijo Colapinto a ESPN.
Para Alpine, la tarde no fue para nada favorable: Pierre Gasly, que había largado 9°, terminó 16° y el equipo se quedó sin puntos por cuarta vez en la temporada, lo que lo perjudicó en la pelea por el quinto puesto del Campeonato de Constructores frente a Racing Bulls.
Adelante, Max Verstappen se llevó su primera victoria del año, la número 72 de su carrera. Kimi Antonelli fue segundo y Lewis Hamilton completó el podio con la Ferrari tras una gran remontada: había llegado a estar 18° en la vuelta 10.
La Fórmula 1 continuará la semana próxima con la decimoséptima fecha del Campeonato Mundial, que se disputará en el Circuito de Marina Bay, en Singapur.