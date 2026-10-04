Volver | La Tecla Nacionales 4 de octubre de 2026 NúMEROS ROJOS

Milei vende una Argentina en París y los empresarios describen otra en Mar del Plata

Mientras el Presidente promocionó en Francia una Argentina de oportunidades, inversiones y estabilidad, el Coloquio de IDEA dejó una advertencia bastante menos cómoda: el empresariado respalda el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, pero reclama previsibilidad, recuperación del consumo, inversión y crecimiento real.

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