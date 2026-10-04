Milei vende una Argentina en París y los empresarios describen otra en Mar del Plata
Mientras el Presidente promocionó en Francia una Argentina de oportunidades, inversiones y estabilidad, el Coloquio de IDEA dejó una advertencia bastante menos cómoda: el empresariado respalda el equilibrio fiscal y la baja de la inflación, pero reclama previsibilidad, recuperación del consumo, inversión y crecimiento real.
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Javier Milei eligió París para mostrar la Argentina que quiere venderle al mundo. Frente a inversores internacionales aseguró que el país dejó atrás sus viejas crisis, destacó el equilibrio fiscal, la baja de la inflación y el potencial de Vaca Muerta, la minería y el agro. Incluso fue más lejos: sostuvo que, si su gobierno consigue la reelección en 2027, “2028 va a ser el mejor año económico de nuestra historia”.
La apuesta no volvió con las manos vacías. Durante la Argentina Week, TotalEnergies anunció planes de inversión por US$10.000 millones en distintos proyectos en el país, entre ellos nuevos pozos en Tierra del Fuego y una ampliación de la producción de gas en Neuquén. Milei también mantuvo reuniones vinculadas al gigantesco proyecto Argentina LNG y fue recibido por Emmanuel Macron. Es decir: sería incorrecto sostener que el viaje a Francia fue solamente una foto. Hubo anuncios concretos y el sector energético continúa siendo uno de los grandes atractivos de la Argentina. (Reuters )
El problema aparece cuando se cruza esa película con la que, al mismo tiempo, se proyectaba a 11.000 kilómetros de distancia.
Mientras Milei hablaba desde París, más de mil empresarios y ejecutivos se reunían en el Sheraton de Mar del Plata para participar del 62° Coloquio de IDEA. Y allí el mensaje fue bastante más complejo que un simple respaldo.
Apoyo, pero con condiciones
El empresariado no pidió volver atrás. Por el contrario, hubo apoyo al equilibrio fiscal, la baja de la inflación, la desregulación y las reformas orientadas a mejorar la competitividad. Fabián Kon, CEO del Grupo Galicia y presidente del Coloquio, marcó que la estabilidad es imprescindible.
Pero también dejó claro algo que empieza a convertirse en el punto débil del discurso oficial: estabilizar no es lo mismo que crecer.
IDEA reclamó reglas previsibles, respeto de los compromisos del Estado, menor presión impositiva, infraestructura, mejor logística, mayor formalización laboral y condiciones que permitan invertir más allá de quién gobierne después de 2027. La frase que sobrevoló los pasillos empresarios fue contundente: “No queremos volver al péndulo”.
Y detrás de los discursos de largo plazo apareció una preocupación mucho más inmediata: la actividad.
Empresarios vinculados al consumo masivo advirtieron en Mar del Plata que las ventas todavía se encuentran alrededor de 15% por debajo de los niveles de 2023. Industria y servicios mostraron más cautela que los sectores energético y minero, que viven otra realidad. La Argentina empieza así a mostrar dos velocidades: una economía exportadora con enorme potencial y otra, dependiente del mercado interno, que todavía espera la recuperación.
Los números que incomodan
El PBI del segundo trimestre de 2026 cayó 0,6% respecto del trimestre anterior en términos desestacionalizados. En julio, el estimador mensual de actividad económica retrocedió 2,9% contra junio y 1,4% interanual. La producción industrial manufacturera también mostró un fuerte deterioro y las ventas de supermercados a precios constantes bajaron 2,1% interanual en julio, acumulando una caída de 2,7% en los primeros siete meses del año.
A eso se suman dos indicadores socialmente sensibles: el desempleo se ubicó en 7,9% en el segundo trimestre y la pobreza alcanzó al 32,3% de la población durante el primer semestre de 2026. Es un dato particularmente incómodo para el Gobierno porque en el segundo semestre de 2025 había descendido al 28,2%.
Claro que Milei también tiene números para mostrar. La inflación fue del 1,7% mensual en agosto, una cifra impensada pocos años atrás, y el Gobierno mantiene el equilibrio fiscal como columna vertebral de su programa. Además, la cuenta corriente registró un superávit de US$2.210 millones durante el segundo trimestre.
Entre París y Mar del Plata
Milei asegura que primero había que ordenar la macroeconomía para después crecer. Los empresarios parecen concederle la primera parte de la explicación, pero empiezan a reclamar la segunda.
Porque bajar la inflación puede ser condición necesaria para desarrollar un país, pero no alcanza si las empresas venden menos, la industria se frena, aumenta el desempleo o vuelve a crecer la pobreza.
Y allí aparece una paradoja política para el Presidente. En París intenta convencer al capital internacional de que la Argentina ya cambió. En Mar del Plata, los empresarios que ya están en la Argentina le dicen que necesitan garantías de que ese cambio genere actividad, consumo, crédito, empleo y previsibilidad.
El anuncio de US$10.000 millones de TotalEnergies es una excelente noticia. Pero Vaca Muerta no puede convertirse en una isla de prosperidad dentro de una economía doméstica estancada.
El desafío de Milei ya no parece ser demostrar que pudo bajar la inflación o ajustar las cuentas públicas. Eso forma parte de su activo político y económico.
La pregunta que dejaron los empresarios en Mar del Plata es bastante más difícil: cuándo llegará ese orden macroeconómico al bolsillo, a las fábricas, al comercio y a la inversión cotidiana.
París puede ofrecer la foto de la Argentina que viene.
Pero las elecciones de 2027 probablemente se definan por la Argentina que llegue antes.