Volver | La Tecla Nacionales 2 de octubre de 2026 EL ADIÓS

A los 96 años murió Augusto Belluscio, ex juez de la Corte Suprema

El especialista en Derecho Civil había integrado el máximo tribunal desde 1983, ejerció su vicepresidencia y presentó su dimisión en 2010, tras 27 años en el alto tribunal.

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