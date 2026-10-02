La Plata, entre el ranking que conviene y la calle que no coincide
Remiseros que rechazan otra regulación, un subsidio libertario que murió en su propio bloque, Alak celebrando la tasa de delitos que los vecinos no reconocen y 175 viviendas entregadas a pesar de la motosierra de Milei
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1. Remiseros: “no hace falta otra ley, hace falta que se anoten”
El Sindicato Independiente de Remiseros se metió en la pelea de Uber, DiDi y Cabify con una frase que descoloca a los dos bandos: no piden prohibición ni ordenanza nueva. Dicen que la Ordenanza 9.215 y el convenio 799/22 ya alcanzan, y que las plataformas pueden trabajar hoy si habilitan flota como remís. El titular del SIR, Javier Scaramutti, dejó la advertencia menos marketinera del debate: quien viaja en un auto particular sin esa habilitación viaja, en los hechos, sin la cobertura de seguro del servicio. La “mentira de las aplicaciones”, según el comunicado, no es que existan: es que hagan falta normas distintas para una actividad que la ciudad ya legisló.
2. El boleto libertario que no sobrevivió al bloque libertario
Gastón Álvarez, concejal de La Libertad Avanza, salió a proponer que el Municipio cubra a los empleados de planta permanente el equivalente a 44 boletos mínimos por mes (dos viajes por 22 días hábiles) para que el transporte deje de comerse el sueldo. El contrapunto con Nación era explícito: desde 2024 el Fondo Compensador del interior no está y los subsidios se reordenaron. El boleto mínimo, de $57 en diciembre de 2023 a $1.323,33, subió más del 1.750%. Horas después, el mismo proyecto no entró al Concejo: no consiguió respaldo en el bloque de siete ediles y Álvarez desistió. Quedó el anuncio, la crítica a Alak por los más de 1.200 funcionarios políticos y un subsidio que, a contramano de Milei, no pasó ni la aduana interna.
3. La ciudad con menos delitos, según el Excel
Alak difundió el dato del Centro de Estadísticas Criminales de la República Argentina), del Ministerio de Seguridad de la Nación: en 2025 La Plata registró 1.827 delitos cada 100.000 habitantes, segunda del AMBA detrás de Vicente López (1.765) y, entre las ciudades de más de 300.000, la de menor tasa. El intendente lo atribuyó a la inversión conjunta con la Provincia, al Plan Integral, al COM, a más de 100 patrullas y a la Guardia Urbana. En la publicación, el clima de los comentarios no firma el mismo parte: vecinos que dicen no reconocer la ciudad del ranking, que hablan de robos que ya no denuncian y que oponen la estadística a la esquina. Del otro lado del mostrador, LLA contestó con el mismo informe y habló de 5.457 robos y de 7.561 delitos graves en 2025. El número oficial existe. La sensación de que el número no alcanza para caminar tranquilo, también.
4. Unidad de riesgo: el anuncio llegó antes que el protocolo“ Con un anuncio no se evitan las inundaciones.”
El planteo de la oposición (pedido de informes de por medio, 58 puntos en el expediente libertario) apunta a la nueva Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, a cargo de Fernando Carlos, y a enterarse por redes de un cambio que el vecino no puede chequear en la calle. Las preguntas que dejaron escritas: qué pasa con el COEM, si la unidad absorbe o suma estructura, y cómo se ejecuta un área cuya secretaría ya concentró, en la última rendición, la mitad del presupuesto municipal. Con el Super Niño en el horizonte, el reclamo es concreto: sensores, mapa de riesgo, alerta temprana y centros de evacuación conocidos antes de la tormenta, no después del posteo. Prevenir, dicen, es mantenimiento y obra; el mega anuncio no drena una esquina.
5. 175 casas, $48.774 millones a pesar de la motosierra
Alak y Kicillof entregaron en Melchor Romero, en 173 y 525, 175 viviendas para más de 600 personas: 145 destinadas a mujeres que pasaron por violencia de género y el programa Ellas Hacen, y el resto a personas externadas del hospital Alejandro Korn, en la línea de desmanicomialización. Siete manzanas, infraestructura urbana y una inversión provincial de $48.774 millones. En el acto (Batakis, Díaz, Kreplak y una larga lista de funcionarios) Kicillof marcó el contraste: “Milei con su motosierra destruye las viviendas, las obras y los sueños”. Alak habló de integración y de vivienda digna. El barrio está entregado. El discurso, también: derechos de un lado, motosierra del otro, y un presupuesto que no cabe en una placa.