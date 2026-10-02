Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 DESCONFIADOS

La Plata, entre el ranking que conviene y la calle que no coincide

Remiseros que rechazan otra regulación, un subsidio libertario que murió en su propio bloque, Alak celebrando la tasa de delitos que los vecinos no reconocen y 175 viviendas entregadas a pesar de la motosierra de Milei

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