Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

La pelea por el sur: desarrollos, ambientalismo y la estrategia de Pulti hacia 2027

La parálisis de proyectos privados vuelve a encender las alarmas del sector productivo en medio de la crisis laboral y turística. La causa que involucra a Kanki Alonso sumó un nuevo capítulo con la suspensión de la audiencia, mientras crecen las lecturas políticas sobre el rol del exintendente.

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