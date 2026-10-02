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Ciudadanía por inversión: el Gobierno propone una nueva salida

Caputo y Santilli anunciaron en París que el programa empieza a recibir solicitudes a fin de 2026. El cónyuge y los hijos suman un aporte extra. Habrá controles sobre el origen de los fondos

Ciudadanía por inversión: el Gobierno propone una nueva salida
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El Gobierno lanzó un programa de ciudadanía por inversión. Lo anunciaron el ministro de Economía, Luis Caputo, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, durante la Argentina Week en París. Las solicitudes empiezan a recibirse a fines de 2026.

Hay dos vías. La primera es un aporte directo y no reembolsable de US$350.000 al Tesoro Nacional. La segunda es la suscripción de un título público creado para el programa, por US$800.000. El cónyuge y los hijos de 18 a 25 años, solteros y sin hijos, entran con un aporte adicional de US$100.000 al Tesoro. Los menores de 18, con US$25.000. Una familia con el solicitante, el cónyuge y dos hijos menores puede pedir la ciudadanía por un total de US$500.000.

El trámite incluye debida diligencia, verificación de identidad, trazabilidad y licitud del origen de los fondos, evaluación patrimonial, antecedentes penales y reputacionales e historial migratorio. Los controles siguen lineamientos de la OCDE y el GAFI. Participan la Agencia de Programas de Ciudadanía por Inversión, Migraciones, la SIDE, la UIF y los ministerios de Seguridad y del Interior. La plata tiene que entrar por el sistema financiero formal.

Caputo dijo que la idea surgió hace dos años, en un viaje de Javier Milei por Sun Valley, cuando inversores tecnológicos pidieron la ciudadanía argentina. “El pasaporte argentino cotiza muy bien”, afirmó, y lo vinculó con un mundo en conflicto del que, según él, el país está afuera. Santilli habló de “certidumbre, confianza, inversión y ciudadanía” y dijo que hay “muchos ciudadanos del mundo que quieren venir a invertir”. El Gobierno presenta el programa como parte de la apertura para atraer capitales. Los recursos van a fortalecer la posición fiscal.

 

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