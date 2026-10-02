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DECLARACIONES

Prandi respondió: “Mis hijos le tienen terror”

La defensa del exmarido de Julieta Prandi apelará ante la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires el fallo de Casación que confirmó los 18 años y seis meses de prisión por abuso sexual. La modelo se enteró del planteo y habló del miedo

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Claudio Contardi sigue preso y su defensa prepara un nuevo recurso. Los abogados Francisco Oneto e Ignacio Joaquín Alvarado van a apelar ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense la confirmación de la Cámara de Casación, que mantuvo la condena de 18 años y seis meses por abuso sexual contra Julieta Prandi, su exmujer.

El planteo pide la absolución o, en su defecto, un nuevo juicio. La defensa quiere incorporar cuatro entrevistas que Prandi dio a revistas de alcance nacional entre 2015 y 2017, el período en el que habría ocurrido parte de los hechos. En una del 4 de agosto de 2015, una semana antes del nacimiento del segundo hijo, la modelo habló de la posibilidad de tener otro hijo con Contardi. En otra, del 23 de agosto de 2016, dijo: “Por suerte, tengo un marido que me banca en todo y me ayuda con los chicos”. En el juicio, en cambio, ubicó el inicio de los abusos después de ese nacimiento y describió desprecio y asco.

Oneto sostuvo que no le piden a la Corte que decida cuál de las dos versiones es cierta. “Frente a dos relatos tan distintos de la misma persona, lo mínimo era preguntarle en el juicio”, argumentó. También cuestionan que la causa no haya ido a juicio por jurados, la pericia psicológica, la forma en que se valoró el consentimiento, la pena y que Contardi siga detenido mientras la condena no quede firme. Además, alegan que los abogados que lo representaron en el debate asumieron pocos días antes, con solo dos días de prórroga.

Prandi se enteró del recurso y habló en LAM. “Mis hijos le tienen terror”, dijo. El juicio oral se hizo en 2025. Ahora la palabra la tiene la Suprema Corte bonaerense.

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