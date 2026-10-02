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TRAS EL ALLANAMIENTO

Maxi Ghione, detenido en Rafaela: incomunicado y sin visitas

El actor platense está preso de manera preventiva en la alcaldía de Rafaela, junto a otros 80 reclusos, acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas. En su casa secuestraron ocho armas. La audiencia imputativa todavía no se hizo

Maxi Ghione, detenido en Rafaela: incomunicado y sin visitas
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Maxi Ghione sigue detenido en la alcaldía de Rafaela después del allanamiento que le hizo la Policía de Investigaciones en su domicilio. El actor platense quedó a disposición de la Justicia por una denuncia de privación ilegítima de la libertad y amenazas calificadas, en apariencia con armas de fuego.

El caso arranca en una pelea por plata. En un audio que circuló, el denunciante cuenta que Ghione lo dejó encerrado cinco horas y que no lo dejaba irse. “Estaba privado de mi libertad, no me podía ir. En total estuve cinco horas hasta que me pude ir”, dice. Según ese relato, ya en su casa le reclamó el dinero, Ghione se negó a pagarle y le respondió: “No te voy a pagar ni una mier…”.

En el procedimiento secuestraron al menos ocho armas de fuego, que se suman a la causa. Las armas cortas están registradas y figuran a nombre de Ghione. La que no está registrada es una escopeta.

Hoy pasa los días en la alcaldía de Rafaela, con otros 80 detenidos. Todavía no recibió visitas: está incomunicado. El periodista Julio Armando precisó que no puede recibirlas por esa medida y que se espera la audiencia imputativa, en la que le van a dar a conocer los cargos. La investigación sigue para determinar qué pasó en la vivienda y qué participación tuvo el actor. La fiscalía todavía no formalizó la imputación ni definió las medidas. 

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