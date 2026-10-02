Volver | La Tecla Buenos Aires 2 de octubre de 2026 PROMULGACIÓN

El Gobierno oficializó ley que obliga a pagar por Banco Provincia a trabajadores del juego y casinos

La Legislatura bonaerense sancionó la Ley 15.627, que establece que las entidades autorizadas a explotar juegos deberán abonar los salarios de sus trabajadores a través del Bapro. La medida alcanza tanto a quienes ingresen a partir de ahora como a quienes ya se encuentran en funciones.

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