“No podía dejarlos morir”: el piloto apuñalado de Flydubai

El capitán Smit Machchhar habló por primera vez del ataque que sufrió el miércoles a bordo del vuelo FZ1073 de Flydubai. En una videollamada con el primer ministro de India, Narendra Modi, el piloto, natural de Mumbai, con 17 años de vuelo y 11 como comandante, dijo que estaba luchando por su vida cuando entendió que, si no se levantaba, los pasajeros iban a morir.



El copiloto, de nacionalidad omaní, lo apuñaló en la cabina en lo que las autoridades israelíes investigan como un intento de tomar los mandos y estrellar el avión. Machchhar cayó al piso, con heridas graves en la cabeza. Desde el suelo percibió el descenso: el Boeing 737 perdió unos 5.200 metros en menos de dos minutos. “Puedo saber qué le pasa al avión incluso con los ojos cerrados. Cuando estaba en el suelo, sentía que caía en picada”, relató.



El atacante seguía golpeándolo cuando logró accionar el pestillo. “Un último esfuerzo, Smit. La puerta está ahí”, se dijo. Abrió y entraron varios pasajeros, que redujeron al copiloto. Uno de ellos, Yaniv Hayun, lo inmovilizó con una llave y lo sacó de la cabina, y lo ataron con cables de auriculares. Pilotos en formación que viajaban de servicio estabilizaron la aeronave y la desviaron a Tabuk, en el noroeste de Arabia Saudí, donde aterrizó sin víctimas fatales.



Machchhar permanece internado en Abu Dabi, estable, con la cabeza vendada. Contó que recitó el Hanuman Chalisa para darse valor. Modi destacó su “valentía, paciencia y sangre fría”. Benjamin Netanyahu confirmó que el agresor fue detenido en Arabia Saudí y está siendo interrogado. El motivo del ataque todavía no está claro. Flydubai informó que la tripulación de servicio desvió y aterrizó el avión de forma segura.