Messi ya está en el país

Lionel Messi llegó este viernes a la Argentina para transitar la última semana con la Selección. El capitán arribó por la mañana a Rosario en un vuelo privado desde Fort Lauderdale, con escala previa en Miami, y lo hizo acompañado por Antonela Roccuzzo y sus tres hijos.



Por su parte, Scaloni había calculado el arribo para el domingo; el 10 se adelantó y se integra al plantel que entrena en Ezeiza desde hace una semana.



El cierre está fijado para el martes a las 20 en el estadio de River, ante Benín. Será el tercer amistoso de la fecha FIFA y el último partido de Messi con la celeste y blanca. Va a vestir una camiseta de edición especial que después quedará en su museo personal. El partido lo dirige el chileno Fernando Véjar. La familia va a estar en el Monumental.



El contexto del cierre ya quedó marcado en la cancha. El sábado anterior Argentina goleó 4-0 a Bolivia, con la cinta de capitán en Cristian Romero y varios debuts. Este sábado, a las 21, el seleccionado enfrenta a Burkina Faso. El martes, en River, le toca el turno al adiós.