Se incendió la casa de Leandro Paredes

Un incendio se desató este jueves en la casa de Leandro Paredes, capitán de Boca, en el country Saint Thomas-Este Oeste, en Esteban Echeverría. El fuego empezó en un entrepiso donde estaba instalada una caldera. La rápida intervención del Destacamento N° 2 de Bomberos Voluntarios de Esteban Echeverría evitó que las llamas se propagaran al resto de la vivienda.



No se registraron heridos ni víctimas fatales. Según se publicó, el siniestro dejó solo pérdidas materiales.



Vale mencionar que el futbolista Paredes vive ahí con su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos llamados Victoria, Giovanni y Lautaro, pero desde el destacamento no precisaron quiénes estaban adentro cuando empezó el fuego.



Cuando la noticia se hizo pública, ni el jugador ni su pareja se refirieron al episodio en las redes. En la última historia de Instagram que había publicado Paredes, se los veía a ambos en una velada juntos.