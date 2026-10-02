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TRAGICO

Icardi le pidió a la Justicia un freno contra su exsuegra

El futbolista interpuso una medida cautelar contra su exsuegra Nora Colosimo después que debutara como panelista y hablara de la intimidad de sus nietas. La abogada de Icardi pidió que no cuente lo que supo como madre, abuela y suegra

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Mauro Icardi interpuso una medida cautelar contra Nora Colosimo, su exsuegra, después de que la madre de Wanda Nara se sumara como panelista de LAM. La información la dio Gustavo Méndez en su streaming La Posta del Espectáculo: el reclamo tiene que ver con que, ya en el aire, Colosimo “ha contado diversas cosas” y cruzó el límite de la intimidad de las hijas del futbolista.

Colosimo debutó como angelita hace algunas semanas. Además de opinar sobre los temas del momento, habló de la situación familiar y del presente de sus nietas. Contó que, cuando las nenas estaban con Icardi en la casa de los sueños, estuvieron enfermas y que, mientras eso pasaba, él y la China Suárez se habían mostrado muy felices o con actividades ahí. También dijo que estaba enojada, molesta y decepcionada de su exyerno.

La abogada de Icardi, Lara Piro, marcó el límite que busca la cautelar: “Lo ideal sería que no hable de la intimidad de las nenas ni de lo que tuvo conocimiento siendo mamá, abuela y suegra”. Colosimo, por su parte, defendió su lugar en la familia y aclaró que nunca habló de temas judiciales, sino de su propia experiencia con sus nietas.

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