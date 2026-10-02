La denunciante de Joaquín Levinton guarda silencio

Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, decidió guardar silencio sobre la causa hasta que la totalidad de sus pruebas esté presentada ante la Justicia. Lo anunció en las historias de Instagram después de que su abogada, Adela González, renunciara a representarla.



“Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió. Confirmó que ya tiene nueva asistencia legal para seguir con el proceso.



González se apartó por diferencias sobre cómo se estaba manejando la exposición pública. Su consejo era que Paula no diera entrevistas mientras se completaban las presentaciones en tribunales. El quiebre se precipitó cuando la denunciante participó de un programa de televisión y la abogada estaba en una audiencia. “Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, explicó. También dijo que no mediatiza a las víctimas y que disiente de la forma en que quieren llevar el caso. Descartó que su salida tuviera que ver con una disputa con Ana Rosenfeld.



La denuncia actual tiene un antecedente. Una presentación anterior, radicada en el Juzgado N° 50, fue archivada porque Paula no concurrió a ratificarla ni cumplió instancias previstas, entre ellas las pericias. Se pidió remitir el expediente al Juzgado N° 6, donde ya había una causa vinculada al mismo hecho. La fiscalía debe definir si reabre esa investigación. Levinton negó las acusaciones y presentó elementos de defensa.