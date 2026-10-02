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Colapinto, último en la FP2 de Bahréin y con 15 puestos de penalización

El argentino cerró la segunda práctica en el puesto 22 y largará el domingo desde el fondo. Suma cinco lugares por el choque de Bakú y otros diez porque Alpine le cambió el motor de combustión interna.

Colapinto, último en la FP2 de Bahréin y con 15 puestos de penalización
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Franco Colapinto terminó último en la segunda práctica libre del Gran Premio de Bahréin y llega al domingo con una penalización de 15 posiciones en la grilla. El piloto de Alpine cerró la FP2 en el puesto 22, lejos de la punta, en una sesión que lideró Charles Leclerc (Ferrari) con 1:37.528. Isack Hadjar quedó segundo, a 0s099, y Lando Norris tercero, a 0s137. Max Verstappen, el más rápido de la FP1, fue cuarto con 1:37.785, con neumáticos medios.

La sanción no es una sola. Colapinto ya arrastraba cinco puestos por el accidente del Gran Premio de Azerbaiyán: en la relargada de Bakú frenó tarde en la curva 1, tocó a su compañero Pierre Gasly y ambos se llevaron puesto a Norris. Los comisarios lo consideraron principal responsable y, como había abandonado, convirtieron la penalización de tiempo en una caída de cinco lugares para la carrera siguiente.

Este viernes Alpine sumó otros diez. La FIA constató que el A526 de Colapinto usa el quinto motor de combustión interna de la temporada, por encima del límite de cuatro que fija el reglamento. El equipo eligió introducir la unidad ahora: como el argentino ya debía retroceder por Bakú, prefirió asumir el recargo y no postergarlo. El total lo deja, en la práctica, largando desde el fondo.

Con ese escenario, Alpine usó la FP2 para trabajar el ritmo de carrera y juntar datos con el tanque cargado, y no para cazar una vuelta rápida. La lluvia que se esperaba no apareció. El objetivo del domingo es que Colapinto remonte desde atrás. Pierre Gasly, décimo en la sesión con 1:38.588, también tiene pendiente un cambio de unidad de potencia, aunque el equipo todavía no definió cuándo lo hará.

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