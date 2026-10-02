Tokio marca un récord histórico: 34 días seguidos de lluvia

Tokio registró 34 días consecutivos de lluvia, la mayor racha de precipitaciones sin interrupción desde que existen registros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y la agencia Kyodo.



La secuencia se explica por el paso de temporales sucesivos en plena temporada de tifones, que en Japón se concentra entre el verano y el otoño, cuando las aguas cálidas del Pacífico favorecen la formación de ciclones. Esos sistemas suelen provocar daños e interrupciones en el transporte y la actividad económica.



El pico de las lluvias se dio el 21 de septiembre, con el paso del tifón Dujuan, que causó 14 muertes en los alrededores de la capital. Antes, a mediados de agosto, trece personas murieron en la prefectura de Chiba, al este de Tokio, por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.



La JMA sigue de cerca el tifón número 26, que avanza hacia el noreste en proceso de debilitamiento y podría afectar a Tokio. Otro sistema, Surigae, bajó este martes a tormenta tropical severa, con vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora, a unos 660 kilómetros al sur de Osaka, mientras se desplaza hacia la costa este del archipiélago.