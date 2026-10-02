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POR TEMPORALES SUCESIVOS

Tokio marca un récord histórico: 34 días seguidos de lluvia

La capital japonesa acumula más de un mes de precipitaciones ininterrumpidas, la racha más larga desde que hay registros. El tifón Dujuan dejó 14 muertos el 21 de septiembre y otro sistema sigue acercándose

Tokio marca un récord histórico: 34 días seguidos de lluvia
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Tokio registró 34 días consecutivos de lluvia, la mayor racha de precipitaciones sin interrupción desde que existen registros, según la Agencia Meteorológica de Japón (JMA) y la agencia Kyodo.

La secuencia se explica por el paso de temporales sucesivos en plena temporada de tifones, que en Japón se concentra entre el verano y el otoño, cuando las aguas cálidas del Pacífico favorecen la formación de ciclones. Esos sistemas suelen provocar daños e interrupciones en el transporte y la actividad económica.

El pico de las lluvias se dio el 21 de septiembre, con el paso del tifón Dujuan, que causó 14 muertes en los alrededores de la capital. Antes, a mediados de agosto, trece personas murieron en la prefectura de Chiba, al este de Tokio,  por lluvias torrenciales e inundaciones repentinas.

La JMA sigue de cerca el tifón número 26, que avanza hacia el noreste en proceso de debilitamiento y podría afectar a Tokio. Otro sistema, Surigae, bajó este martes a tormenta tropical severa, con vientos sostenidos de hasta 108 kilómetros por hora, a unos 660 kilómetros al sur de Osaka, mientras se desplaza hacia la costa este del archipiélago.

 

 

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