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Preocupación de Vicuña: sus hijos con la China no irían al colegio desde mayo

Los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez no irían a clase desde mayo y pasarían el día adentro de la casa. La versión deja al actor inquieto y abre el interrogante sobre el cuidado de Amancio y Magnolia.

Preocupación de Vicuña: sus hijos con la China no irían al colegio desde mayo
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Benjamín Vicuña estaría muy preocupado por Amancio y Magnolia, los hijos que tiene con la China Suárez.

Según versiones que circularon en el espectáculo, los chicos no irían al colegio desde mayo y pasarían gran parte del tiempo dentro de la casa, “todos los días encerrados”.

El cuestionamiento que acompaña esa versión es directo: la prioridad de Eugenia Suárez deberían ser los niños. No hay confirmación del actor, de la actriz ni del colegio.

La información se conoció el 30 de septiembre, en medio de la cobertura de la estadía de la China en Buenos Aires con Magnolia y Amancio.

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