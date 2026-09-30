Volver | La Tecla Buenos Aires 30 de septiembre de 2026 LEGISLATURA

Ludopatía: avanzan en comisiones varios proyectos para frenar las apuestas online

La problemática de las apuestas online entre adolescentes volvió a ganar espacio en la Legislatura bonaerense. Mientras Diputados reactivó la comisión que aborda la ludopatía, el Senado dio despacho a una iniciativa que busca llevar la prevención y concientización a las escuelas.

Compartir

Agregar La Tecla en Google Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.