Ludopatía: avanzan en comisiones varios proyectos para frenar las apuestas online
La problemática de las apuestas online entre adolescentes volvió a ganar espacio en la Legislatura bonaerense. Mientras Diputados reactivó la comisión que aborda la ludopatía, el Senado dio despacho a una iniciativa que busca llevar la prevención y concientización a las escuelas.
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La ludopatía volvió a instalarse con fuerza en la agenda de la Legislatura bonaerense. En los últimos días, distintos proyectos destinados a prevenir el juego compulsivo entre jóvenes avanzaron en ambas cámaras y reabrieron el debate sobre la necesidad de regular la actividad y reforzar las herramientas de prevención.
En la Cámara de Diputados, la puesta en funcionamiento de la comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía permitió retomar el análisis de expedientes que permanecían pendientes de tratamiento. Entre ellos se encuentran cuatro iniciativas que pudieron avanzar.
Uno de los proyectos pone el foco en la publicidad de las plataformas de apuestas y propone establecer nuevas restricciones para su difusión. La iniciativa que presentó la exlegisladora Nazarena Mesias apunta, entre otros aspectos, a limitar la utilización de influencers y streamers para promocionar sitios de apuestas, especialmente por el impacto que este tipo de contenidos puede tener entre los menores de edad.
El texto también plantea que los avisos publicitarios vinculados al juego tengan una duración máxima de 15 segundos y que solamente puedan emitirse entre las 22 y las 8, por fuera del horario de protección de niños y adolescentes. A su vez, contempla que los medios de comunicación y las empresas de publicidad verifiquen que las plataformas que buscan promocionar cuenten con la autorización correspondiente para funcionar.
Alertas cada 15 minutos
La segunda iniciativa impulsada por la exlegisladora del radicalismo apunta al comportamiento de los usuarios dentro de las propias plataformas de apuestas. En ese sentido, propone incorporar avisos periódicos durante las sesiones de juego para brindar información sobre el tiempo de permanencia, las probabilidades de obtener resultados favorables y el dinero perdido.
Las alertas deberían aparecer cada 15 minutos y funcionar como una herramienta para que el usuario pueda tomar dimensión del tiempo que lleva conectado y del impacto económico de su actividad.
El tratamiento de estos proyectos volvió a poner sobre la mesa la discusión acerca de los mecanismos de prevención frente al crecimiento de las apuestas online y, particularmente, sobre la exposición de los adolescentes a este tipo de plataformas.
Por su parte, la presidenta de la comisión de Ludopatía, Micaela Olivetto, junto al presidente del bloque peronista en Diputados, Facundo Tignanelli, presentaron el proyecto integral de prevención y regulación de apuestas en línea. El mismo apunta a realizar una serie de regulaciones y restricciones hacia las casas de apuestas. En primer término, quieren instalar la verificación facial en cada ingreso, además del cierre de sesión a los 60 min, bloqueo tras 3 ingresos por día y autoexclusión inmediata. Familiares o el Ministerio Público pueden pedir a un juez que inscriban a una persona con ludopatía.
Con respecto a los fondos, los operadores aportan el 100% de lo que gastan en publicidad (va a salud mental) y el 3% de los premios (va a clubes de barrio y becas deportivas). Este punto es importante ya que la publicidad el 70 por ciento va a los municipios.
“Con los fondos que crea la ley van a poder fortalecerse los clubes, centros culturales y centros de jubilados, que son los lugares donde los vecinos y vecinas de la provincia efectivamente se organizan como comunidad, y que vienen siendo sistemáticamente ignorados y castigados. Además, se financiará la prevención y el tratamiento de las personas con patologías producidas por la actividad y se podrá pagar una beca digna a todos los deportistas de alto rendimiento de la provincia de Buenos Aires”, aseguró Tignanelli.
El Senado pone el foco en las escuelas
En paralelo, la comisión de Prevención de las Adicciones del Senado bonaerense dio despacho favorable a un proyecto que busca generar acciones específicas de concientización sobre la ciber-ludopatía juvenil en el ámbito educativo.
La iniciativa establece la tercera semana de agosto como la “Semana Provincial de la Concientización de la Ciber-Ludopatía Juvenil” e impulsa su incorporación al calendario educativo bonaerense.
El objetivo es que durante esa semana se desarrollen actividades, campañas y acciones de información destinadas tanto a estudiantes del nivel secundario como a sus familias, con eje en los riesgos y consecuencias asociados a las apuestas online.
El proyecto ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, por lo que el despacho favorable en el Senado representa un nuevo paso dentro de su recorrido legislativo.
La discusión adquiere especial relevancia a partir de distintos relevamientos que advierten sobre la participación de adolescentes en las apuestas deportivas por internet y sus posibles consecuencias, entre ellas el endeudamiento temprano y el desarrollo de conductas problemáticas vinculadas al juego.