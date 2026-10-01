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Mirtha Legrand, con “franca mejoría”: sigue internada

La estrella de los almuerzos permanece en habitación común, acompañada por su familia y seres queridos

Mirtha Legrand, con “franca mejoría”: sigue internada
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Mirtha Legrand evoluciona con “franca mejoría” de la neumopatía que la tiene internada en el Sanatorio Mater Dei.

El parte, firmado por el director médico Enrique Echagüe, indicó que la conductora se encuentra “muy bien” y permanece en una habitación común, acompañada por sus familiares.

La Chiqui, de 99 años, ingresó el 18 de septiembre por un cuadro compatible con neumopatía. Es la segunda vez en poco tiempo que vuelve al centro de salud por ese cuadro.

Desde el sanatorio no dieron fecha de alta. Los familiares agradecieron “las muestras permanentes de cariño”. 

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