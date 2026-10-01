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Revés judicial a dos sobrinos de la esposa de Barreda

La Cámara platense revocó un fallo de primera instancia y excluyó a Mariana y Tomás Arreche del expediente por la casa de 48 entre 11 y 12. El Fisco sostuvo que no son herederos de Gladys Mac Donald.

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A 34 años del cuádruple crimen, la pelea por los bienes de Ricardo Barreda sigue abierta en los tribunales de La Plata. La Sala II de la Cámara Contencioso Administrativa revocó una decisión de primera instancia y determinó que Mariana y Tomás Arreche no son herederos de Gladys Elena Margarita Mac Donald, esposa del odontólogo y una de las víctimas. Con eso quedaron afuera del proceso de expropiación de la casona de calle 48 entre 11 y 12, donde en 1992 Barreda asesinó a su mujer, a su suegra y a sus dos hijas.

La resolución lleva la firma de los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez. Hicieron lugar al recurso del Fisco de la Provincia de Buenos Aires y dejaron sin efecto lo resuelto por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 3 de La Plata. La Cámara consideró que los Arreche no tienen la condición de sucesores ni de continuadores de Mac Donald.

El inmueble figura registralmente a nombre de Ricardo Alberto Barreda y de Gladys Mac Donald. La expropiación directa la inició la Provincia en 2013. En ese expediente se presentaron Mariana y Tomás Arreche con documentación de la sucesión de Mac Donald. En abril de 2025 el juzgado de primera instancia los tuvo por presentados. El Fisco apeló: sostuvo que no tenían derechos hereditarios sobre la casa porque llegaban por un quinto y un sexto grado de parentesco, por encima del límite que fija la ley sucesoria para heredar en esas condiciones.

El revés cierra, por ahora, la vía de los dos sobrinos para posicionarse en la liquidación. La casona de la masacre sigue en el expediente de expropiación, y el litigio por lo que dejó el odontólogo no se apaga.

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