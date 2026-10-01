La Scaloneta sin Messi goleó 4-0 a Bolivia

La Selección dio el primer paso de la era post Lionel Messi con una goleada por 4-0 ante Bolivia, anoche en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Fue el primero de los tres amistosos del ciclo y el ensayo inicial de una Scaloneta en construcción: terminó el partido con apenas dos históricos en cancha, Emiliano Martínez y Julián Álvarez.



Los goles los marcaron Lautaro Martínez, Nicolás Paz, el flamante capitán Cristian Romero y Juan Manuel López, el Flaco, con pasado en la Liga Amateur Platense y primer grito con la celeste y blanca. También hubo estrenos: Leonel Flores, la joya de Boca, y Valentín Gómez, ex Vélez. Sumaron minutos Franco Mastantuono, Valentín Barco, ya mundialista, ahora con más rodaje, y Leonardo Balerdi, de regreso tras quedar afuera de la Copa del Mundo por lesión.



El arranque fue de dominio argentino. Alexis Mac Allister fue el volante más suelto, Exequiel Palacios salió desde atrás y Nico Paz se movió por la derecha como uno de los armadores. Gianluca Prestianni y Román Vega, dos de los apellidos nuevos en el once, sorprendieron por la banda izquierda. Arriba, Scaloni repitió el doble nueve de Lautaro y Julián, una dupla que ya había compartido minutos en 18 partidos, pero que esta vez salió desde el inicio.



Bolivia, también en recambio de nombres y de esquema, se replegó desde los tres cuartos y le dejó la pelota. Argentina tardó en romperla: a los 18, un toque corto de Mac Allister le llegó a Lautaro, que definió bajo y esquinado. El segundo llegó a los 28 por la presión alta: salida en falso de la defensa boliviana, recuperación de Mac Allister, pase filtrado de Palacios y definición de Nico Paz ante la salida del arquero. Después vino el cabezazo del Cuti, a los 8 del complemento, y el cierre del Flaco López.



El rival fue de otra jerarquía, pero la idea de Lionel Scaloni no se movió: presión alta, tenencia, recuperación rápida y juego en espacios cortos. El banco también habló del recambio. Mastantuono entró por izquierda y se asoció con Lautaro; Barco lo hizo por el mismo sector, más adelantado que en su puesto habitual. Flores y Gómez hicieron su debut.



Quedan dos amistosos para seguir midiendo nombres. La noche en Córdoba dejó una goleada, un capitán nuevo y la confirmación de que el proceso ya no espera a Messi.