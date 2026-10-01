Subtes, peajes y colectivos: las nuevas tarifas que rigen desde octubre

El primer día de octubre activó una nueva ronda de aumentos que impacta en los gastos fijos de los hogares del AMBA.



El transporte público, los peajes, las cuotas de medicina prepaga y parte de los alquileres encabezan la lista.En los colectivos de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste es del 3,7%, calculado con la inflación de agosto (1,7%) más dos puntos porcentuales. Con SUBE registrada, el boleto mínimo (hasta 3 km) pasa de $887,99 a $920,48. Los tramos siguientes quedan en $1.022,81 (3 a 6 km), $1.101,59 (6 a 12 km) y $1.180,44 (12 a 27 km).



En las líneas de jurisdicción provincial que circulan por el AMBA, la suba ronda el 3,6%. El mínimo con SUBE registrada queda en $1.206,39; de 3 a 6 km, $1.357,18; de 6 a 12 km, $1.507,98; y de 12 a 27 km, $1.809,58. Los colectivos de jurisdicción nacional mantienen por ahora el mínimo en $742,81. Así conviven tres valores distintos según la línea.El subte porteño también sube 3,7%: el pasaje general pasa de $1.753 a $1.817.



Se mantienen los descuentos para frecuentes (20%, 30% y 40% al superar 20, 30 y 40 viajes) y las tarifas especiales: Social en $635,95 y estudiantil en $254,38. Siguen vigentes los pases para jubilados, personas con discapacidad y el boleto estudiantil gratuito.Los peajes de las autopistas de la Ciudad aumentan en la misma proporción. En hora pico, Perito Moreno y 25 de Mayo pasan a $6.785,16, y la Illia a $2.820,85. Fuera de pico, los valores son de $4.787,85 y $1.994,73, respectivamente.



En prepagas, el ajuste promedio se ubica cerca del 2%, por debajo del de septiembre. Según las empresas, los rangos van del 1,7% (Federada y Accord) al 2,9% o hasta 4,9% en algunos planes de Omint. OSDE aplica entre 1,9% y 2,1%; Swiss Medical, 2%; Galeno, 2,4%; y Sancor Salud, entre 2,06% y 2,81%.



Los alquileres dependen del índice y la periodicidad del contrato. Por ICL, las actualizaciones de octubre rondan el 6,7% trimestral, el 9,8% cuatrimestral, el 17% semestral y entre 31% y 36% anual, según la fecha de referencia de cada acuerdo.