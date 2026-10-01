Apps
Jueves, 1 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
OTRA VEZ

Subtes, peajes y colectivos: las nuevas tarifas que rigen desde octubre

Desde el 1° de octubre rigen subas de entre 3,6% y 3,7% en el transporte del Área Metropolitana de Buenos Aires

Subtes, peajes y colectivos: las nuevas tarifas que rigen desde octubre
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El primer día de octubre activó una nueva ronda de aumentos que impacta en los gastos fijos de los hogares del AMBA.

El transporte público, los peajes, las cuotas de medicina prepaga y parte de los alquileres encabezan la lista.En los colectivos de jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, el ajuste es del 3,7%, calculado con la inflación de agosto (1,7%) más dos puntos porcentuales. Con SUBE registrada, el boleto mínimo (hasta 3 km) pasa de $887,99 a $920,48. Los tramos siguientes quedan en $1.022,81 (3 a 6 km), $1.101,59 (6 a 12 km) y $1.180,44 (12 a 27 km).

En las líneas de jurisdicción provincial que circulan por el AMBA, la suba ronda el 3,6%. El mínimo con SUBE registrada queda en $1.206,39; de 3 a 6 km, $1.357,18; de 6 a 12 km, $1.507,98; y de 12 a 27 km, $1.809,58. Los colectivos de jurisdicción nacional mantienen por ahora el mínimo en $742,81. Así conviven tres valores distintos según la línea.El subte porteño también sube 3,7%: el pasaje general pasa de $1.753 a $1.817.

Se mantienen los descuentos para frecuentes (20%, 30% y 40% al superar 20, 30 y 40 viajes) y las tarifas especiales: Social en $635,95 y estudiantil en $254,38. Siguen vigentes los pases para jubilados, personas con discapacidad y el boleto estudiantil gratuito.Los peajes de las autopistas de la Ciudad aumentan en la misma proporción. En hora pico, Perito Moreno y 25 de Mayo pasan a $6.785,16, y la Illia a $2.820,85. Fuera de pico, los valores son de $4.787,85 y $1.994,73, respectivamente.

En prepagas, el ajuste promedio se ubica cerca del 2%, por debajo del de septiembre. Según las empresas, los rangos van del 1,7% (Federada y Accord) al 2,9% o hasta 4,9% en algunos planes de Omint. OSDE aplica entre 1,9% y 2,1%; Swiss Medical, 2%; Galeno, 2,4%; y Sancor Salud, entre 2,06% y 2,81%.

Los alquileres dependen del índice y la periodicidad del contrato. Por ICL, las actualizaciones de octubre rondan el 6,7% trimestral, el 9,8% cuatrimestral, el 17% semestral y entre 31% y 36% anual, según la fecha de referencia de cada acuerdo.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

La visita del Papa activa la chequera y anticipa gastos millonarios y pago adelantados

La Provincia declaró de interés la visita de León XIV y habilitó a los ministerios de Gobierno y Seguridad a contratar producción, montaje, logística y dispositivos especiales. El decreto permite además pagar por adelantado, con una garantía equivalente al 100% del monto abonado. Una bendición para los contratistas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Movimiento Futuro, el partido que nace desde el Conurbano con Kicillof como estandarte

Los gremios se rebelan: docentes paran en la Provincia por la violencia en las escuelas

Quiénes son los empresarios detrás de los loteos ilegales en La Plata

Rebelión en la granja libertaria

Buenos vecinos: polémica en la Cuarta por una estructura millonaria y empleados de otros distritos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET