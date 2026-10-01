Apps
Jueves, 1 octubre 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Nacionales
TERROR A BORDO

Un copiloto apuñala al piloto e intenta estrellar un vuelo a Tel Aviv

El copiloto de un avión de Flydubai apuñaló al comandante e intentó hacer caer la aeronave. El avión descendió de forma brusca, pero los pasajeros lograron controlar al agresor. El vuelo aterrizó de emergencia en Arabia Saudita y todos los ocupantes sobrevivieron. Ahora, Israel investiga si se trató de un atentado

Un copiloto apuñala al piloto e intenta estrellar un vuelo a Tel Aviv
Compartir
GoogleAgregar La Tecla en Google
Agrega La Tecla a tus medios preferidos en Google.

El incidente se produjo en el vuelo FZ 1073, que había despegado de Dubái rumbo al aeropuerto Ben Gurión. Según datos de seguimiento de vuelo citados por medios internacionales, la aeronave perdió varios miles de metros de altitud en menos de un minuto, algunas reconstrucciones sitúan la caída en torno a los 4.000-5.000 metros en menos de 30 segundos, y registró variaciones extremas de velocidad vertical mientras se libraba la lucha en la cabina.

El comandante, Smit Machchhar, ciudadano indio con 13 años de experiencia y más de cuatro en Flydubai, resultó herido de arma blanca. Pese a las lesiones, logró abrir la puerta de la cabina. Pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieron entonces y redujeron al copiloto, a quien autoridades israelíes identificaron como un  ciudadano omaní.

Un médico que viajaba a bordo atendió al piloto herido. El avión emitió primero el código de emergencia general (7700) y después el de interferencia ilícita (7500), asociado a un posible secuestro, antes de desviarse y aterrizar en Tabuk, en el norte de Arabia Saudita, cerca de la frontera con Jordania.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó lo ocurrido de “incidente de seguridad de extrema gravedad” y afirmó que el copiloto intentó estrellar el avión.

El ministro de Defensa lo describió como un supuesto intento de ataque terrorista. Las autoridades israelíes desplegaron cazas ante la alerta inicial.

Netanyahu elogió la intervención de los pasajeros y calificó de héroe al comandante herido, al que atribuyó haber salvado a las personas a bordo.

Flydubai confirmó que investiga el suceso y pidió evitar especulaciones. Arabia Saudita mantiene abierta la pesquisa sobre el terreno. Tanto el piloto herido como el agresor fueron hospitalizados.

Por la tarde, dos aviones de la aerolínea trasladaron a los viajeros y a la tripulación a Tel Aviv. Las causas exactas del enfrentamiento en cabina aún no han sido establecidas oficialmente.

Volver | La Tecla
Nacionales

OTRAS NOTAS

BOLETIN OFICIAL

La visita del Papa activa la chequera y anticipa gastos millonarios y pago adelantados

La Provincia declaró de interés la visita de León XIV y habilitó a los ministerios de Gobierno y Seguridad a contratar producción, montaje, logística y dispositivos especiales. El decreto permite además pagar por adelantado, con una garantía equivalente al 100% del monto abonado. Una bendición para los contratistas.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Movimiento Futuro, el partido que nace desde el Conurbano con Kicillof como estandarte

Los gremios se rebelan: docentes paran en la Provincia por la violencia en las escuelas

Quiénes son los empresarios detrás de los loteos ilegales en La Plata

Rebelión en la granja libertaria

Buenos vecinos: polémica en la Cuarta por una estructura millonaria y empleados de otros distritos

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET