Ferraresi recibió a un filósofo asesor de Lula

MEDICIONES

La confianza en el Gobierno de Milei volvió a caer y tocó uno de sus niveles más bajos El Índice de Confianza en el Gobierno elaborado por la Universidad Torcuato Di Tella registró una baja del 5,9% en septiembre. Con 1,94 puntos, quedó en el menor nivel de la gestión de Javier Milei junto con septiembre de 2025 y julio de 2026.