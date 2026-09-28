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REUNIÓN

Ferraresi recibió a un filósofo asesor de Lula

El exintendente, lanzado a la carrera por la Gobernación, se reunió con Emir Sader, sociólogo y politólogo y uno de los cerebros detrás del proyecto del PT brasileño. Hablaron de los desafíos de América Latina.

Ferraresi recibió a un filósofo asesor de Lula
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El ex intendente de Avellaneda y actual asesor del municipio, Jorge Ferraresi, recibió hoy al sociólogo, politólogo y filósofo brasileño Emir Sader, un hombre clave en el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT) que actuó como asesor del actual presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva.

Ferraresi, que ya está lanzado a la carrera por suceder a Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense, dialogó con Sader sobre los desafíos que enfrenta América Latina y las vías por las que podría alcanzar el desarrollo.

“Dialogar con un hombre de tanta trayectoria y profundidad conceptual es clave en este momento. La salud y la educación son derechos y nunca deben ser mercancías. El Estado está al servicio de la mercantilización de la vida o trabaja para ampliar derechos, considerando a las personas ciudadanos en lugar de consumidores”, subrayó el hombre de Avellaneda, que dejó la intendencia en manos de su esposa, Magdalena Sierra.
 

Además de asesor de Lula y del PT, Sader es uno de los organizadores del Foro Social Mundial, que cada año realiza una cumbre para debatir alternativas al modelo neoliberal.

Entre los libros publicados por el intelectual brasileño se destaca La venganza de la historia. También es parte del consejo editorial de la revista británica The New Left Review.
 

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