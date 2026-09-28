Ferraresi recibió a un filósofo asesor de Lula

El exintendente, lanzado a la carrera por la Gobernación, se reunió con Emir Sader, sociólogo y politólogo y uno de los cerebros detrás del proyecto del PT brasileño. Hablaron de los desafíos de América Latina.
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El ex intendente de Avellaneda y actual asesor del municipio, Jorge Ferraresi, recibió hoy al sociólogo, politólogo y filósofo brasileño Emir Sader, un hombre clave en el proyecto del Partido de los Trabajadores (PT) que actuó como asesor del actual presidente, Luiz Inácio “Lula” da Silva.
Ferraresi, que ya está lanzado a la carrera por suceder a Axel Kicillof en la Gobernación bonaerense, dialogó con Sader sobre los desafíos que enfrenta América Latina y las vías por las que podría alcanzar el desarrollo.
“Dialogar con un hombre de tanta trayectoria y profundidad conceptual es clave en este momento. La salud y la educación son derechos y nunca deben ser mercancías. El Estado está al servicio de la mercantilización de la vida o trabaja para ampliar derechos, considerando a las personas ciudadanos en lugar de consumidores”, subrayó el hombre de Avellaneda, que dejó la intendencia en manos de su esposa, Magdalena Sierra.
Recibimos a Emir Sader, filósofo y sociólogo brasileño. Fue colaborador de Lula y del Partido de los Trabajadores y es uno de los organizadores del Foro Social Mundial.
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