Golpe a las subas de luz: la Justicia ordenó incluir a las cooperativas del interior

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La Justicia sumó un nuevo capítulo al conflicto por las tarifas eléctricas en la Provincia de Buenos Aires y confirmó que la cautelar que frenó los aumentos también alcanza a las más de 200 cooperativas que prestan el servicio en distintas localidades del interior bonaerense.
La aclaración fue realizada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°1 de Bahía Blanca, a cargo del juez Agustín López Cóppola, luego de un planteo de la Defensoría del Pueblo. La resolución original había mencionado expresamente a EDELAP, EDES, EDEA y EDEN, pero no había incluido de manera explícita a las cooperativas.
Ante el pedido de precisión, el magistrado señaló que la medida alcanza a todos los prestadores del servicio que se encuentran bajo órbita provincial y municipal. Según explicó, no es necesario dictar una nueva resolución porque las cooperativas ya están comprendidas por la normativa 585/2026 y, por lo tanto, deben cumplir con la suspensión de los aumentos.
Para garantizar que la decisión llegue a todas las prestatarias, López Cóppola ordenó al Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) notificar formalmente la cautelar dictada el 18 de septiembre a las empresas y cooperativas del interior.
De esta manera, las prestatarias deberán facturar con los valores anteriores al 1° de agosto, cuando entró en vigencia el esquema tarifario cuestionado, que incluía modificaciones en componentes provinciales como el Valor Agregado de Distribución. En caso de que los usuarios ya hayan pagado facturas con los aumentos, la diferencia deberá computarse como saldo a favor en la próxima liquidación.