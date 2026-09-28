Volver | La Tecla Buenos Aires 28 de septiembre de 2026 TARIFAS ELECTRICAS

Golpe a las subas de luz: la Justicia ordenó incluir a las cooperativas del interior

El fallo había mencionado a las principales distribuidoras, pero ahora se confirmó que la suspensión también rige para las entidades bajo órbita municipal y provincial.

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